El policía local Sebastián Trujillo se 'encadena' en Santa Brígida

Rafael Falcón Santa Brígida Lunes, 16 de diciembre 2024, 16:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Con 32 años de servicio, «nunca me había pasado nada así». Sebastián Trujillo, policía local de Santa Brígida y muy conocido entre los vecinos del municipio, lleva ocho meses atravesando una situación que ha colmado su paciencia. Con la única intención de darle visibilidad, este lunes acudió al Ayuntamiento de Santa Brígida y en sus puertas escenificó una imagen que no pasó desapercibida por los transeúntes, que miraban con estupor cómo este policía local de 62 años de edad simulaba estar encadenado portando una pancarta en la que reflejaba estar «castigado» por José Miguel Bravo de Laguna, alcalde de Santa Brígida, como máximo responsable de la Policía Local por una situación «arbitraria e injusta».

Sebastián Trujillo relata que ante la escasez de mandos en la Policía Local de Santa Brígida, en algunos turnos, sobre todo los de la tarde, el que ejercía ese mando era el de mayor antiguedad, por lo que él asumía muchas veces ese rol. «Todo esto se ha iniciado desde el mes de abril. Dicen que yo estaba perdido y que dejé a dos compañeras policías solas en un servicio, y no las protegí. He de decir que yo nunca estuvo desaparecido y no entiendo eso de que dos policías, por el mero hecho de ser mujeres, no puedan ellas solas ejercer sus funciones. Yo estuve en ese servicio, pero no todo el rato. Pero desde ese momento, y por una persona que tiene nombre y apellido y al que no quiero nombrar, me están haciendo la vida imposible», relata.

Este veterano policía denuncia encontrarse «humillado». Él sigue ejerciendo su profesión, aunque a raíz de esto ha estado algún tiempo de baja psicológica. «El problema, a raíz de este hecho de abril en el que no me han abierto ningún tipo de expediente, es que cuando llega el turno yo ya soy el último, y ya no ejerce el mando como hasta ahora el de mayor antiguedad en el cargo. Hay casos que en algún turno, el mando lo ha llevado algún policía en práctica, con la consiguiente irregularidad que ello supone. Estoy defenestrado, en una situación muy próxima al acoso laboral», afirma.

Ampliar

Sebastián Trujillo quiere arreglar esta situación como buenamente pueda. «Me han dicho que denuncie este hecho en los tribunales, pero un contencioso durará años y a mí solo me quedan tres años para jubilarme. He agotado todas las opciones que tengo. Me he reunido tres veces con Adríán Camacho, concejal de la Policía; también me ha recibido el teniente alcalde y he mantenido dos reuniones con el alcalde José Miguel Bravo de Laguna, que es el máximo responsable de la Policía Local de Santa Brígida. Debo decir que todos me han atendido, pero siempre me dan largas, por eso he decidido salir a la calle y que la gente sepa lo que me está ocurriendo, con el único fin de encontrar una solución. Solo quiero recuperar mi función en el cuerpo». Mientras Sebastián Trujillo atendía a CANARIAS7, algunos vecinos se acercaban a expresarle su apoyo, ya que con 32 años de servicio en el pueblo, el agente Trujillo es muy conocido entre los vecinos. «Solo me queda la opción de expresarme públicamente y manifestarme pacíficamente».

Con algo de maquillaje y sintiendo algo de rubor, porque a ningún policía le gusta dar la cara para estos asuntos y poner sobre la mesa su nombre y apellidos, Sebastián Trujillo solo quiere que su situación laboral vuelva a la normalidad. Sobre este asunto, el sindicato CSIF del Ayuntamiento de Santa Brígida «lamenta que esta situación haya llegado a este punto» y consideran que «de haberse actuado con la debida prontitud y eficacia tras tener conocimiento formal de los hechos, esta situación podría haberse evitado».

Hay que puntualizar, que la reivindicación de Sebastián Trujillo por su situación laboral es personal y no tiene nada que ver con las protestas realizadas por la Policía Local de Santa Brígida ante el Ayuntamiento por sus condiciones laborales.