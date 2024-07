La piscina más alta y con las mejores vistas

Arabia Zapata Tejeda Sábado, 27 de julio 2024, 19:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Piscina Municipal de Tejeda estos meses de verano se convierte en uno de los destinos favoritos de turistas y residentes por sus impresionantes vistas. Con el Roque Nublo a su izquierda y el Bentayga a la derecha parece una imagen sacada de una película. «Lo que hace esta piscina diferente de las demás es la tranquilidad, las vistas, está al aire libre y me queda medianamente cerca de casa. Me encanta venir siempre», comenta Ana Belén Alonso, una usuaria que suele acudir con frecuencia.

«Yo soy de Tejeda, de La Solana, que está detrás del Bentayga, lo que llevo muchos años viviendo en Teror. Solemos venir a la piscina todos los años. Después de las obras vinimos a ver qué tal había quedado», dice María Quintana junto a sus hijos en las puertas de la instalación acuática de las cumbres.

«Es una piscina de vidrio y autoportante. No es de obras. La transportamos hasta el sitio. Lo más importante de todo es que fabricamos en Canarias», concreta el fabricante, Francisco Marrero.

«Mi familia y yo venimos a primera hora del día para coger un buen sitio debajo de los árboles. Es donde da la sombra y no hay que coger hamaca», detalla María Quintana.

Días de disfrute y familia en la piscina de Tejeda. Arcadio Suárez

La piscina abre de 12.00 a 20.00 horas de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 los fines de semana, está previsto que siga abierta hasta finales de agosto y ofrece actividades por la mañana para adultos y niños pequeños.

La entrada cuesta dos euros para residentes, cuatro euros para visitantes de fuera y existe un pack de 25 euros válido para 10 días para todos los miembros de la familia. Aunque los precios no son muy elevados, no todo es de color rosa. Algunos usuarios frecuentes se quejan de las pocas soluciones. «Yo soy de San Mateo. Hemos perdido la esperanza de que nos pongan una piscina como la de Tejeda y venimos aquí porque es la opción más asequible. Además, las instalaciones son buenas y el precio no es muy caro. Estaría bien que ambos ayuntamientos llegasen a un convenio para que a la gente de San Mateo le salga más barato», comenta Iván Pulido.

«Ahora mismo tenemos a 90 personas, pero los fines de semana alcanzamos las 200. En agosto suele venir más gente y hay más residentes que turistas normalmente», informa Patricia Gil, trabajadora que se encontraba dentro del bar de la piscina.