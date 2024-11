Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Viernes, 1 de noviembre 2024, 23:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García (NC), hace hincapié en la buena sintonía del pacto tripartito de gobierno (NC, PSOE y UXGC) y en el cumplimiento de la hoja de ruta, a la vez que demanda acciones de otras administraciones, como un nuevo centro de salud. También destaca el impulso de la nueva marca institucional, habla de las tareas pendientes y de los desafíos de renovación a los que se enfrenta su partido.

– Días atrás el Ayuntamiento presentó una nueva marca institucional. ¿Por qué ese cambio?

– Porque creo que es el momento. Santa Lucía es una ciudad moderna, dinámica y en expansión. Somos el tercer municipio de la provincia y el que mayor crece de todo el archipiélago. Y la marca tenía que estar acorde con este impulso y con este dinamismo. Esto no es sencillamente poner un cartel y cambiar un anagrama. Es algo más, es una forma de que los ciudadanos de este territorio se sientan partícipes de un proyecto y que estén orgullosos del municipio y de los avances.

– ¿Qué balance hace del primer año y medio de gobierno?

– Primero voy a hablar de la cohesión del gobierno. No ha habido ningún momento de crisis entre los tres grupos políticos que conformamos el pacto. Tenemos una hoja de ruta y un plan de actuación municipal que estamos siguiendo. Yo personalmente escuché durante la campaña electoral las voces de los ciudadanos diciéndome que teníamos que mejorar la jardinería municipal y ya se ha conseguido porque hay una empresa que se está encargando. Además, en este momento estamos también licitando otro contrato importante que es de la limpieza de edificios públicos y centros educativos y saldrá en breve a concurso el de limpieza viaria, que es otra preocupación de los ciudadanos y que estaba vencido también hace años. En este sentido, desde que se redactó el plan general el municipio ha crecido y ha habido urbanizaciones que se han incorporado. Vamos a proponer en este contrato aumentar la frecuencia de limpieza de determinadas zonas y tener maquinaria que ayude a hacer las labores. Por ello se va a incrementar en un millón de euros al año y será por ocho años. En relación a la Mancomunidad del Sureste, ya se ha adjudicado el contrato más millonario, que es la recogida de residuos para los tres municipios que la conforman. Ha sido por un plazo de 10 años por un total de 98 millones de euros. En el primer trimestre del 2025 presentaremos los camiones y también vamos a sustituir todos los buzones, los recipientes y los contenedores. Vamos a impulsar el quinto contenedor de orgánica, que ya se está implantando poco a poco en los tres municipios.

– ¿Cuáles son las cuestiones que están pendientes?

– Tenemos varios temas que están un poco anquilosados en el tiempo y en su resolución. Tres de ellos ya están encauzados, como el parque urbano Camilo Sánchez, que saldrá a licitación a finales de año por 3,3 millones de euros para finalizarlo. Se hará gracias a la aportación extraordinaria del Cabildo. Por otro lado, el suelo industrial de Doctoral tiene el punto de enganche en la subestación de Aldea Blanca, que era el problema por el que estaba trabado administrativamente. Los propietarios del suelo ya han presentado o modificado el proyecto para continuar con las obras de urbanización del suelo industrial. Además, estamos en negociaciones con Sagulpa, la empresa pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para que gestione el parquin de La Libertad y las zonas azules.

– ¿Qué demanda el municipio a otras administraciones?

– El Gobierno de Canarias habla mucho de la necesidad de construir viviendas en el Archipiélago, pero no he visto que lo haga con la misma intensidad de la necesidad de construir infraestructuras de comunicación para llegar a ellas, de centros educativos y centros sanitarios. En Santa Lucía de Tirajana está el centro de salud que más cartillas soporta de todo el territorio nacional, porque al Doctoral no solo viene la gente del municipio a urgencias, sino también de Aldea Blanca y Castillo del Romeral. Ya no hay excusas para la construcción del tercer centro de salud, el de Balos, porque hemos adquirido una parcela de 53.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad para hacer vivienda pública, el tercer centro de salud, un centro integrado de formación profesional y una propuesta de residencia de mayores. Pero lo más importante es que nos vamos a quedar con una parcela total de 93.000 gracias a la unión de otra que es una compensación urbanística para seguir teniendo posibilidades de desarrollar infraestructuras públicas.

– En los últimas semanas y días ha habido protestas de agentes de la Policía Local y de otros trabajadores. ¿Tienen solución sus demandas?

– Ha habido problemas con la Policía porque solicita el aumento de los complementos de destino y un reglamento de funcionamiento porque hasta ahora lo hacía con instrucciones. Nosotros vamos a acceder a que se redacte ese reglamento y ya estamos trabajando en ello. Y también vamos a tratar de arreglar los complementos, pero no solo para la Policía, porque soy el alcalde de todos los trabajadores y las trabajadoras públicas y entonces tendré que hacer una propuesta dentro de los parámetros que marca la ley. Se tiene que ver caso por caso, porque ya tuvimos una mala experiencia en mandatos anteriores, cuando que los trabajadores tuvieron que devolverlo. Tenemos que dar un paso firme y no acceder para quedar bien con los sindicatos y que después suceda lo mismo. Y quiero recalcar que una de las Concejalías a las que ha prestado más atención el gobierno en las dos últimas décadas es a la Seguridad. Primero, porque tenemos unas instalaciones de primer orden, además de un centro integrado de formación de la Policía Local que no lo hay en Canarias, una galería de tiro que tiene el Ayuntamiento a disposición del resto y tenemos al día las herramientas de trabajo como son los vehículos, las motocicletas, la uniformidad y el EPI para poder desarrollar su trabajo con seguridad. Y lo seguiremos haciendo.

– Otra de las demandas es aumentar la plantilla ¿Sacarán más plazas?

– Saldrán 10 plazas de agentes entre finales de año y principios del próximo porque la prioridad que tiene ahora el departamento de Recursos Humanos es la estabilización municipal. También saldrán tres de oficiales y dos de subinspectores de promoción interna. Aunque me gustaría aclarar que la seguridad ciudadana se ejerce por la Guardia Civil y seguiré reivindicando ante el delegado del Gobierno que el municipio no puede tener el mismo catálogo de puestos de trabajo desde el año 2004 porque la población se ha doblado.

– También se quejan los sindicatos porque no quieren el cambio de gestión de La Fortaleza de Ansite.

– Vamos a tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Canarias, porque el Ayuntamiento no puede pagar 200.000 euros anuales de un recurso que no es competencia propia. Llegaremos a un acuerdo por la necesidad, porque no quedan más comunidades terapéuticas en la isla. No podemos seguir con la gestión por dos cosas. Primero, porque es muy complicado sustituir al personal y es un servicio que está 24 horas funcionando. Y, en segundo lugar, porque es un servicio deficitario. Y si bien el Gobierno de Canarias ha aumentado poco a poco la consignación que le corresponde a Santa Lucía, no lo ha hecho con el gasto real.

– ¿Entonces si se aumenta la partida hay posibilidad de que continúen con la gestión?

–En cualquier caso se está hablando con una ONG para la gestión, porque entendemos que puede ser más ágil. Ya se le ha comunicado que a partir del 31 de diciembre no lo vamos a seguir gestionando, pero eso no significa el cierre de la comunidad, sino el cambio de gestión.

– Su partido, Nueva Canarias vive unos momentos convulsos por la demanda de renovación de un sector. ¿Qué posición ha tomado la formación en el municipio?

– La ejecutiva local de Santa Lucía de Tirajana envió hace meses un documento a la ejecutiva nacional para decirle que era necesario que se empezaran con los procesos de cambio de liderazgo en el partido, de fortalecer las estructuras orgánicas y de definir de manera clara los planteamientos políticos. Reconozco que hay una crisis porque ha salido, pero yo abogo por la unidad y el consenso. Yo me he manifestado en la línea de que es necesaria la renovación, porque es sano y porque creo que también nos puede fortalecer como partido en el sentido de tratar de atraer más votantes. Lo que me preocupa es que yo tengo responsabilidades de gobierno y estas situaciones me quitan tiempo de estar dedicado a lo que tengo que estar, que es coordinar el gobierno de Santa Lucía de Tirajana.

– La diferencia es que tiene en su asamblea a dos personas importantes del núcleo duro de la ejecutiva nacional.

– En el municipio de Santa Lucía está Carmelo Ramírez, que pertenece a la asamblea local al igual que Luis Campos. En la asamblea local no hay conflicto porque se ha aclarado que tiene la esperanza de que se llegue a un acuerdo de cara a resolver el problema.

– ¿Pero toda la asamblea?

– La ejecutiva ha comunicado lo que dije antes y estamos pendientes de que la nacional resuelva esta situación y se dé la fecha para el congreso, que se adelante. Tengo entendido que va a ser el próximo año.

– Usted es el único alcalde de NC que pide la renovación. ¿Cómo ve el hecho de que los partidos llamados independientes sean los que más la soliciten?

– En cierta medida, yo no entiendo que no sean de Nueva Canaria y pongo un ejemplo de lo más cercano a mi municipio. Llevo 25 años en política y siempre he trabajado de manera conjunta con Roque Aguayro y no noto diferencias en el Sureste porque él tenga esa sigla y yo la de Nueva Canaria, porque hemos estado siempre compartiendo posicionamientos políticos y mensajes. Así que yo no hago esa diferencia. Todos están dentro, todos hemos estado intentando conseguir el mismo fin.