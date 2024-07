El viaje sanador de Cruz Hernández en la línea 2

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de julio 2024, 20:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Cruz Hernández se acercó a la parada de la línea 2 de Guaguas Municipales en el Puerto y cruzó la ciudad camino del Guiniguada. Allí se detuvo en las proximidades de la iglesia de San Francisco, en la que entró y admiró su interior, antes de regresar a casa a seguir con sus cosas cerca del mar. Esto, que para muchos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria es gesto de rutina, supone para esta vecina un viaje sanador.

La historia de Cruz, como tantas, se ha complicado en los últimos años, en los que ha alcanzado ya lo que se denomina tercera edad. En esto momento de madurez plena encajó dos golpes consecutivos, el fallecimiento del que había sido su marido y el de uno de sus hijos. Ese palo la arrinconó en casa, algo que ha logrado superar con la ayuda de la atención psicológica que incluye el Servicio de Atención a Domicilio de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta vecina de la ciudad es una de las 3.800 personas que en estos momentos son atendidas por este recurso municipal. En la actualidad el servicio funciona a pleno rendimiento y, según deslizó la alcaldesa Carolina Darias, aspira a cubrir a unas 5.000 personas en el futuro teniendo en cuenta que no hay lista de espera en la actualidad.

El parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria fue este viernes el escenario de la puesta en escena de la presentación del nuevo pliego del servicio, que se encuentra en estos momentos en fase de licitación. Este proyecto cuenta con una inversión de 52 millones de euros para tres años, que asciende hasta los 74,6 millones de euros si se prorroga un año más. Esto supone un incremento del 95% en comparación con el actual contrato, presumieron las fuentes municipales durante el evento.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiso explicar las bondades que aseguran que tiene el servicio a través de la realidad de tres de sus usuarios. La propia Cruz, que tímida y entrañable, explicó cómo ha cambiado su vida desde que su hija María del Carmen, una de las intervinientes del evento, decidió un día que hablaran con una trabajadora social a ver qué podían hacer. «Antes entraba en casa de mi madre y siempre estaba acostada en la cama. Ahora hay ocasiones en las que llego y ella no está, anda por la calle haciendo su vida», explica entre risas.

Antonio Burrel fue el otro participante que detalló cómo se desempeña en su día a día. «Estoy muy contento, me ha ayudado muchísimo. Vienen a casa, me ayudan a tenerla recogida, me hacen de comer. Y luego ya me puedo sentar tranquilo en el balcón a ver vídeos en TikTok», manifestó sonriente.

Según la información detallada por el gobierno de la ciudad, el nuevo contrato tiene cuatro fines básicos: proporcionar la prevención o compensación de la pérdida de autonomía; lograr un marco de convivencia familiar saludable que evite situaciones de aislamiento; prevenir situaciones personales que puedan derivar en un deterioro físico, psíquico o en una marginación social; y favorecer el desarrollo de sus capacidades o prestar servicios de carácter asistencial, educativo, preventivo e integrador.

Otro de los elementos que destacan es el de un servicio de apoyo psicosocial que está dirigido tanto a los usuarios como a las personas que integren su unidad de convivencia y redes relacionales con el propósito de atender síntomas de baja autoestima, deterioro cognitivo o procesos de duelo. El servicio al que se ha aferrado Cruz y que le ha aportado la posibilidad de salir del túnel emocional en el que se encontraba atascada.

La licitación del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio continúa abierta hasta el próximo 26 del presente mes, por lo que todavía se desconoce cuántas empresas aspiran por el momento a la gestión de la ayuda a los vecinos de la ciudad.

Según expuso la alcaldesa Carolina Darias, se ha realizado una encuesta entre las personas usuarias del sistema en Las Palmas de Gran Canaria y que el resultado que esta ha dado es el de un grado de satisfacción de un 9,25% sobre 10.

Las personas beneficiarias del Servicio de Ayuda a Domicilio son mayoritariamente mujeres mayores de 65 años, con diversas características: algunas sin familia, otras con discapacidad o enfermedad crónica.

La concejala de Bienestar Social de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, quiso destacar de este nuevo contrato que «se aumentan las horas de atención psicológica. Una de las nuevas claves es el de acompañamiento para la superación del duelo. Estamos intentado recuperar el trabajo comunitario y que desde la propia empresa que gane la licitación incorpore sus propios animadores socioculturales, para trabajar con la intención de que nadie se quede en casa y no estén solos».

A veces un simple gesto, poder subirse a una guagua y pasear por la ciudad, puede servir para cambiar y dar contenido a la vida de las personas a las que la vida golpea con crudeza.