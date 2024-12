«Se nos van a meter las ratas en casa: ya caminan por los cables de Mesa y López»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 7 de diciembre 2024, 22:22 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Las ratas de Mesa y López, «que ya ni se asustan de las personas», como afirman los vecinos, han dado un paso más en su expansión. No solo han conquistado esta avenida de Las Palmas de Gran Canaria, sino que cada vez es más frecuente verlas en el interior de los negocios de la zona. Este sábado se hizo viral un vídeo sobre la presencia de un roedor sobre un maniquí de uno de los negocios de la zona, pero los residentes exponen que no se trata de un caso aislado y que la entrada de ratas en tiendas y establecimientos de restauración se ha convertido en algo no tan infrecuente.

«No sabemos qué está pasando en Mesa y López pero hay un montón de ratas, una se metió en un restaurante, otra entró en una cafetería y ahora apareció en la tienda», explican algunos comerciantes, «estamos cerrando las tiendas para evitar esto».

Piden que se multe a los establecimientos que dejan comida en la calle, pero también demandan un mayor control por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

«Ya está bien, se nos van a meter las ratas en las casas, ya las hemos visto caminado por los cables de Mesa y López», exponen algunos vecinos que se pusieron en contacto con este periódico.

La suciedad que hay en las calles y el desbordamiento de los contenedores por las deficiencias del servicio y las carencias de personal se apuntan, en parte, como una de las causas de la proliferación de ratas. Pero también hay que entender que Las Palmas de Gran Canaria ha debilitado su fuerza para hacer frente a las plagas desde que en 2023 se acabó el contrato de desratización, desinsectación y desinfección.

Desde ese momento, se ha estado recurriendo a contrataciones directas de empresas antiplagas, pero no se ha podido cubrir las expectativas que contemplaba el contrato inicial. De las 2.795 acciones que debían realizarse este año, solo se habían cubierto unas 1.680, con datos cerrados de noviembre.

Quejas de las zonas comerciales

La falta de limpieza fue una de las quejas principales que se puso sobre la mesa en una reciente reunión que mantuvieron las zonas comerciales de Mesa y López, Triana y León y Castillo. El encuentro, que reúne por primera vez en décadas a las dos principales zonas comerciales abiertas de la ciudad, se produjo en el hotel Fataga y de allí salió una carta dirigida a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en la que no solo demandan al Consistorio una mayor limpieza, sino también una mejora de las condiciones de seguridad.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defendió este sábado que su compromiso con la gestión responsable y efectiva del control de plagas en nuestra ciudad. «Hay que tener en cuenta que los roedores, debido a su capacidad de aprendizaje, evitan consumir productos tóxicos de acción inmediata. Por ello, hemos optado por cebos de efecto ralentizado, que requieren dosis múltiples y son más eficaces a largo plazo», indicó un portavoz del grupo de gobierno.

El Consistorio resalta que se ha reforzado el control de plagas con un nuevo producto de alta eficacia en la desratización de última generación y que ya se está aplicando desde el pasado mes de noviembre en el entorno de Mesa y López y Ruiz de Alda. Este producto tiene una nueva fórmula que incorpora una dosis más elevada de principio activo para lograr una acción más potente en roedores. Además, permite obtener resultados óptimos con una menor cantidad de ingesta, garantizando un efecto rápido y eficiente.

Hasta noviembre de 2024, las labores en control de plagas han registrado alrededor de 140 intervenciones mensuales, distribuidas por los cinco distritos de la ciudad. «Estas acciones, orientadas tanto a la desinsectación como a la desratización, buscan asegurar la salubridad y el bienestar de los habitantes, reforzando la lucha contra las plagas en diversas zonas urbanas», prosiguen las mismas fuentes.

El portavoz municipal consultado por este periódico recordó que se ha iniciado la contratación de una empresa especializada en control de plagas, que complementará los esfuerzos del personal municipal, certificado y formado para el manejo de biocidas de alto poder letal.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mostró, en el último pleno, la «preocupación» por la expansión de las ratas en toda España en virtud de una mutación genética que les da la «capacidad de resistir a los raticidas conocidos», como explicó la concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, en la discusión sobre una moción del PP.

De hecho, en su discurso final, la alcaldesa Darias hizo varias referencias periodísticas a los problemas que tienen ciudades como Nueva York, Sevilla, Madrid o Santander con las ratas, con el objeto de desvincular la explosión demográfica de estos roedores en Las Palmas de Gran Canaria de la suciedad. Junto a ella, Carmen Luz Vargas insistió, en base a un estudio realizado en EE UU, en que el calentamiento global también está propiciando una expansión cada vez más rápida de estos animales.

Aún así, se está pendiente de sacar a licitación el nuevo contrato de control de plagas. «Está pendiente de enviarse a Contratación y a Intervención para su posterior licitación», expuso Vargas, «con este nuevo contrato vamos a contar con tres equipos de fumigaciones, seis aplicadores y hasta doce en primavera y otoño», que son las estaciones clave en las poblaciones de roedores.

En la respuesta dada este sábado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se ofreció detalle sobre la iniciativa de retirar las tarimas de Mesa y López para atacar a las poblaciones de ratas.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó la colaboración de la ciudadanía para poder luchar contras las plagas. «Agradecemos enormemente a la población que nos informe de cualquier indicio de presencia de roedores. Esto nos permite intervenir con rapidez y evitar que la situación derive en una plaga», detallan, «para ello, pueden contactar a través del teléfono 928 448 745 o mediante el correo controldeplagas@laspalmasgc.es».

Hasta el Salón Dorado llegaron precisamente dos ciudadanos con el fin de exponer los problemas que hay con las ratas. El primero de ellos fue Walter Suárez, quien explicó que la situación que se vive en Mesa y López también se está reproduciendo en Triana. «En la última visita que hice a la librería del Cabildo de Gran Canaria, vi que tenían puestos dos trampas para ratones y me comentaron que era porque se colaban a plena luz del día. Y no solamente eso, sino que habían visto una superrata paseándose entre los numerosos viandantes de la calle Cano», detalló.

Por su lado, Dolores María Carmen Cabrera, de la plataforma Las Palmas de Gran Canaria Siempre Limpia, aseguró que todos los barrios tienen el mismo problema. «La plaga se extiende y nosotros creemos que es por la suciedad que hay en la ciudad».