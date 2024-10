El sueño sin techo de Las Canteras

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de octubre 2024, 22:58 | Actualizado 23:20h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las tardes de plata que mecen la cuna de Las Canteras se convierten en noches de desamparo con el discurrir de las horas. En los últimos meses, la playa se ha consolidado como uno de los puntos principales en los que las personas sin hogar tratan de pasar la noche de la manera más segura posible. De acuerdo a la información facilitada por el presidente de la asociación Amigos de la playa de Las Canteras, Pepe Boza Chirino, alrededor de medio centenar de personas duerme en el principal arenal de Las Palmas de Gran Canaria.

«Esto es un desastre», asegura el representante del colectivo de usuarios de la playa de Las Canteras, «las pernoctaciones se han ido generalizando, entre los que duermen bajo las barquillas de La Puntilla y las personas que utilizan sombrillas, sacos de dormir o tiendas de acampada», que suelen ubicarse bien en la misma avenida de la playa de Las Canteras, bien sobre la arena, pegados al muro.

La asociación ha detectado ya unas ocho casetas desplegadas por toda la playa. «Por la zona de Peña La Vieja hay un extranjero que va siempre bien arreglado y que se desplaza en bicicleta», expone el presidente de la asociación Amigos de la playa de Las Canteras, «empezó con una sombrilla y ya tiene su caseta».

«La solución para estas personas no puede ser la playa de Las Canteras», prosigue Boza, quien reclama una intervención más efectiva de los servicios sociales.

Asegura que varios asociados han enviado escritos informando de esta situación a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. En uno de ellos se recuerda la prohibición vigente de pernoctar en la playa, tal y como recoge el Reglamento Municipal de Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. «El problema es que nadie les dice a los indigentes que no pueden pernoctar», recogía el escrito.

Los usuarios de la playa de Las Canteras atribuyen buena parte de esta situación a la nula presencia policial. Y eso no solo por la acumulación de personas sin techo que duerme en la playa, sino también por «el escándalo de mesas que hay en el paseo, donde ponen las que les da la gana;el tránsito nocturno de bicicletas por la avenida;o el paso de patinetas eléctricas a una velocidad excesiva». El presidente de la asociación Amigos de la playa de Las Canteras lo resume en dos palabras:«vigilancia cero».

Debate político

La situación que se vive en la playa de Las Canteras fue denunciada este miércoles por la concejala del Partido Popular María Amador, en el transcurso de la comisión de Políticas de Igualdad que se celebró en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

En su intervención, la edila mostró las fotografías difundidas por los asociados de Amigos de la playa de Las Canteras. «Hace unos meses usted dijo que habían alrededor de cien personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria, pues bien, según distintas entidades que trabajan con estas personas, hay más de 400», le dijo a la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, «y según usted, hoy hay 215».

En su opinión, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está soportando «una grave crisis social» a la que los servicios municipales no están dando una respuesta adecuada porque «los trabajadores de intervención de calle siguen sin salir por la noche. Por no decir que llevamos desde 2017 para culminar las obras de la fábrica del hielo -como centro de acogida- y del Housing First -un programa de auxilio para población en situación de sinhogarmismo- a día de hoy no sabemos nada».

La responsable de los servicios sociales municipales rechazó tanto la declaración de crisis social como la falta de respuesta municipal. Carmen Luz Vargas desmintió que en las calles de la ciudad haya en estos momentos 215 personas. Este número, refirió, es el de personas que fue atendido por la Unidad Técnica de Inclusión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en septiembre. Ahí se incluye al colectivo de personas sin hogar, pero también al de vecinos que viven en infraviviendas y a los que son derivados a pensiones pagadas por el Consistorio para que puedan salir de la situación de calle y a las que se hace un seguimiento social.

De entre esas 215 personas, un total de 14 fueron localizadas por vez primera por parte de los trabajadores sociales municipales.

«En lo que va de año hemos intentado que la gente se haga cargo de la situación y puedan abandonar la calle acompañados por el personal correspondiente», dijo.

Respecto al programa Housing First, la concejala Vargas detalló que solo puede hacerse vía concierto, lo que obliga a obtener una resolución favorable del Gobierno de Canarias. «El dinero está reservardo para eso y se va a destinar a aumentar el número de plazas alojativas para las personas sin hogar», detalló.

En cuanto a la culminación de la Fábrica de Hielo, se están analizando las propuestas de las seis empresas, de las que cuatro tenían alguna deficiencia que subsanar. La concejala adelantó que a fines de octubre se podrá adjudicar la obra de construcción del nuevo centro polivalente.