La rebaja del IBI dejará sus ingresos en 77 millones, en un nivel similar al de 2016

La rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que está impulsando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dejará los ingresos que genera el catastro en niveles similares a los de 2016. Para 2025, la disminución del recibo del catastro en un 7,5% aportará a las arcas municipales 77,34 millones de euros, el nivel más bajo desde hace ocho años, cuando se consignó la estimación de 76 millones de euros en el presupuesto de aquel año.

De acuerdo a la memoria económica que acompaña a a la propuesta de modificación del IBI, la rebaja del 0,67% al 0,62%, que beneficiará a un 99% de los contribuyentes, reportará al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el próximo año unos ingresos de 51,78 millones de euros. En cambio, los recibos de las edificios no residenciales de menos de 75.000 euros de valor catastral aportarán 8,1 millones de euros; mientras que los inmuebles con usos distintos al residencial, de más de 75.000 euros de valor catastral, a los que no se rebaja el tipo de gravamen, generarán una recaudación de 17,5 millones de euros.

Con ello se obtendrá la suma de 77,34 millones de euros, que es un 5,9% inferior a la previsión hecha cuando no se había decidido rebajar el impuesto. Esto son 4,84 millones de euros menos que lo previsto en el padrón de 2024, que fue de 82,18 millones de euros.

En el cálculo de la reducción de ingresos que supondrá la rebaja del tipo al 0,62%, no se tiene en cuenta el impacto que supondrá la nueva bonificación de la que se beneficiarán las empresas afectadas por las obras públicas que se retrasan. «Dado que la aplicación del beneficio requiere que se den supuestos de hecho que no pueden determinarse de forma apriorística, tales como el número de meses de retraso de las obras sobre el previsto en el proyecto aprobado, el porcentaje del beneficio a aplicar, el número de inmuebles afectados o las solicitudes realizadas por los sujetos pasivos, no es posible determinar en este momento el impacto económico que esta bonificación puede suponer», detalla la propuesta.

Hay que recordar que la propuesta de reducción que aporta el nuevo IBI es de un 50% del recibo para los inmuebles afectados por retrasos de más tres de meses en la ejecución de las obras públicas; y de un 95% en el caso de que los retrasos sean superiores a los 9 meses.

La nueva ordenanza restringe, en todo caso, las actividades económicas que pueden acogerse a esta bonificación. Se trata de aquellas que se dedican al comercio menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco; las del comercio menor de productos industriales no alimenticios; los servicios de alimentación, donde se incluyen restaurantes, bares y cafeterías; y los de reparaciones, que engloban los talleres de reparación de artículos eléctricos, del hogar, de automóviles y de otros bienes de consumo. Todos deben encontrarse dados de alta en el censo de actividades económicas y estar operando en inmuebles con uso catastral de local comercial.

Para aplicarse este beneficio, además del retraso constatado en las obras, y de la petición hecha por los interesados, el Pleno deberá declarar la actividad económica afectada «de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración».

La ordenanza aclara que «si las obras se inician y finalizan durante el mismo ejercicio económico, la bonificación en la cuota se aplicará en la liquidación del año que corresponda», mientras que si empieza en un año y acaba en otro distinto, la bonificación se aplicará en la liquidación del año en que acaben las obras.