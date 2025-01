Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 19 de enero 2025, 13:59 Comenta Compartir

El carnaval tiene sus ritmos y pasos. Al margen de los vaivenes del escenario, de la cadencia de las obras y de los tiempos del gobierno, la fiesta acaba imponiendo su compás, ese con el que marca la latencia del virus carnavalero. Este domingo se imbuyeron del espíritu olímpico los primeros figurantes y bailarines que participarán en las distintas galas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Los portadores de la marcha olímpica ya bailan al son de Spyridon Samaras.

Desde La Isleta se proyectó el eco del carnaval. Este barrio es la Olimpia de las mascaritas. En el polideportivo Jesús Telo se eligió a los primeros participantes de esta fiesta, que desde primera hora se habían acercado a la puerta del Confital para inscribirse y participar en la selección.

Arriba, Agustín y Macarena. Debajo, a la izquierda, Aimar, Uniqua, Anixua, Nayara y Alejandra; y a la derecha, Carmen y Alba. Cober

Algunos acumulan años de experiencia, como Agustín Grimón y Macarena Padrón, que vuelven a participar como figurantes, como vienen haciendo desde hace una década. Él solo venía a acompañar a su mujer, pero al final volvió a animarse. «Te da mucha emoción salir al escenario», explica este vecino, quien desde que participa en el carnaval se ha animado a participar en rodajes.

También en el grupo de Aimar Medina, Uniqua González, Anixua Perera, Nayara Ramírez y Alejandra Sosa hay tablas. Estos amigos han bailado ante la reina, junto a los drags... «Desde siempre estamos con el baile y con el carnaval», reconocen.

Otras aspirantes empezaban por vez primera, como Carmen Antón y Alba Tenorio. La primera ha regresado a su isla tras formarse en Madrid y la segunda, también canaria, reside en Sevilla. «Es la primera vez que venimos a un casting en Gran Canaria como bailarinas», expresaban.

Ampliar El director artístico del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Quevedo, supervisa la selección. Cober

El director artístico del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Quevedo, explicaba que junto a los bailarines y figurantes, también se va a solicitar la ayuda de clubes de gimnasia rítmica o al grupo de natación artística del Metropole para dar un toque deportivo a la fiesta, que este año se dedica a las olimpiadas. «En la obertura habrá más gente que en otros años», aseguró, «calculamos que pueden participar unas mil personas».

Los coreógrafos son Yohara Sánchez y Juanmi Hernández. Este último explicó que la selección se hizo buscando a personas que pudieran combinar la danza y el deporte. «Lo mejor es ver la gana de los y las participantes», expuso.

«Todos ustedes son carnaval», les dijo la concejala responsable de la fiesta, Inmaculada Medina, quien criticó a los medios de comunicación por las informaciones sobre los problemas de contratación y la indefinición de los emplazamientos. «No se pierdan en los titulares porque el tiempo es el último juez y pone a cada uno en su sitio», dijo a los aspirantes antes de que se iniciara la prueba de selección en el pabellón polideportivo.

«Una ciudad como esta no se puede asustar porque hay quienes se dediquen a otras cosas que no sean alentar, a que participemos, a que avancemos, a que caminemos hacia adelante, esa es nuestra obligación», dijo luego. También reseñó que no se improvisa y prometió que se llegará a tiempo para el inicio de la fiesta, previsto para el próximo 8 de febrero, pese a que el acondicionamiento del Refugio aún no ha empezado la obra requerida.

Respecto a las dificultades de emplazamiento, la concejala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no quiso adelantar nada, salvo que habrá «diferentes ambientes» entre el parque de Santa Catalina y La Isleta.

Ampliar La concejala Inmaculada Medina se dirige a los participantes. Cober Medina: «Lo que no ganan en las urnas, quieren ganarlo en el juzgado» La concejala del Carnaval, Inmaculada Medina, atacó al PP en respuesta a la ampliación de las dos denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción sobre supuestas irregularidades en licitaciones realizadas por la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. «Hay quienes se sienten cómodos en los juzgados porque están acostumbrados. Nosotros lo único que hacemos desde Sociedad de Promoción, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es cumplir y respetar todas y cada una de las decisiones judiciales», dijo la edila, «todo lo que nos solicitan nosotros lo entregamos y no rompemos ni ordenadores ni rompemos papeles. Lo que no ganan en las urnas, quieren ganarlo en los juzgados».