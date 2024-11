Un plan especial para frenar y repensar el actual Guiniguada La plataforma que apuesta por levantar la losa del barranco cree que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no puede ordenar la zona con el concurso de ideas

La plataforma vecinal que defiende la recuperación del barranco del Guiniguada en su desembocadura entre Vegueta y Triana, levantando la losa de hormigón que es la carretera, ha presentado un escrito al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias para que se dirijan al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y le insten a paralizar el actual concurso de ideas de ordenación de la zona que impulsa el Consistorio. Los diferentes colectivos y personas que conforman la plataforma entienden que la definición del Guiniguada solo puede pasar a través de un plan especial y no por medio de un concurso de ideas.

«Los firmantes del presente escrito entienden que, al ser el objeto del concurso la redacción de un proyecto para ejecutar una obra sin aprobar previamente el Plan Especial determinado por el vigente Plan General del municipio e incumpliendo una determinación específica del vigente Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, el procedimiento en curso aboca a una vulneración de la legalidad urbanística que requerirá la aplicación de los artículos 351 a 354 de la Ley 4/2017 del Suelo y obliga a las Administraciones públicas canarias afectadas y con competencias en la materia, a realizar una gestión preventiva», recoge el escrito.

Estos artículos son los referidos a la obligatoria protección de la legalidad urbanística «una vez se constate su contravención».

En nombre de los firmantes, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y exdirector general de Costas del Gobierno de España, José Fernández, recuerda que el Plan Insular de Ordenación determina que «debe analizarse la alternativa de quitar la bóveda».

El Plan Insular de Ordención detalla que «si se estima compatible con la nueva funcionalidad de la vía resultante, podrá llevar aparejada la demolición de los tramos abovedados de carretera que cubren el cauce de dicho barranco en su desembocadura entre Triana y Vegueta, salvo que resulten imprescindibles para asegurar la movilidad transversal entre ambos barrios».

Sin embargo, la opción de destapar el Guiniguada no solo no está contemplada en el proyecto del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias que impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino que está expresamente bloqueada en el pliego de condiciones técnicas que rigen el concurso para la definición urbanística de la zona. En su articulado se condiciona la actuación a la obligación de «mantener el barranco canalizado con las bóvedas de hormigón».

El concurso está ahora mismo en fase de selección de ganadores entre las cinco propuestas que han pasado ya a la final.

Fernández aseguró que el titular último de la ordenación del territorio es el Gobierno de Canarias. «Ellos pueden requerir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que suspenda el concurso», expuso.

«Si fuera un proyecto de pequeña entidad, no haría falta un plan especial, pero hablamos de una propuesta que afecta a un tercio de todo el sistema general, la parte más sensible, casi 40.000 metros cuadrados, y esto no puede acometerse con una propuesta directa», sentenció José Fernández.

En el escrito presentado ante el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, se informa de que la propuesta municipal se proyecta sobre el 33% del sistema general del Guiniguada. Además, señala que el concurso «deja al margen» los barrios de San Juan, San Roque, San Nicolás, San Francisco, El Batán y otros, que integran geomorfológicamente el Guiniguada. Sería «exigible que su ordenación y, en particular, sus necesidades de conexión entre sí y con los barrios de Vegueta y Triana, se analicen conjuntamente con el resto del ámbito de planeamiento específico».

Para los denunciantes, «el incumplimiento de la legislación canaria del suelo no tiene otra razón que eludir la elaboración un Plan Especial que, además de constituir un mandato del propio Plan General municipal, conlleva durante su tramitación el sometimiento a la obligada evaluación ambiental, igualmente eludida y la previa consulta a las administraciones afectadas», por no contar que elude el debate público al no tener que pasar por un periodo de exposición pública.