Sin parada de taxi en el Granca Live Fest: «Esto es una vergüenza»

Los taxistas denuncian la falta de organización del servicio en la noche del Granca Live Fest: «Hay taxis haciendo paradas clandestinas porque no hay sitio donde parar. Esto es una vergüenza».

De esta manera manifestaba un taxista su malestar ante esta situación que, según lamenta, se trata de una «trayectoria que, tras varios años, siempre ocurre lo mismo en los grandes eventos».

De acuerdo con fuentes del sector, las paradas disponibles para los taxistas eran las del Centro Comercial Siete Palmas e Hipercor. No obstante, para poder llegar a Siete Palmas, «todas las guaguas ocupaban el carril bus taxi y no se podía entrar en la parada a la salida del concierto». Indican que la parada del Hipercor sí estaba disponible, «pero no daba cabida a todos los taxis».

En esta línea, definen esta problemática como un «atropello al taxi» puesto que desde las 17.00 horas «los agentes de segurdad no les permitían acceder» a través Hoya de La Gallina a la calle Pintor Feloz Monzón para entrar en la parada de Hipercor.