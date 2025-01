Medina no despeja las dudas sobre las ubicaciones del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria La concejala solo hace referencia a la zona Puerto y reconoce que no está todo cerrado | Urbanismo cedió este lunes el uso del parque de Santa Catalina a Promoción

La concejala responsable del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, no supo despejar las dudas sobre la ubicación de los diferentes actos de las carnestolendas. En estos momentos, solo está claro que la intención del Ayuntamiento es que las galas se celebren en el parque de Santa Catalina. El resto de los actos que componen la fiesta –los mogollones, los conciertos, la feria de atracciones o los chiringays- están todavía en un limbo del que no fue capaz de sacarlo la edila.

«Vamos a seguir trabajando para tener las mejores fiestas. Cuando tengamos todo cerrado, se enterarán«, le dijo Inmaculada Medina a la oposición durante el transcurso de la comisión de Organización, Funcionamiento y Régimen General. El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria empezará en poco más de tres semanas.

La concejala se limitó a decir que la fiesta estará centrada en el entorno del Puerto, entre el parque de Santa Catalina y la plaza de Manuel Becerra.

Desde agosto, cuando se anunció por sorpresa las diferentes ubicaciones del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la fiesta ha ido dando tumbos: las galas previstas en el parque del Estadio Insular se mudaron luego al parque de Santa Catalina tras las quejas de algunos colectivos ecologistas y ciudadanos; los mogollones, que se plantearon en el entorno del mercado del Puerto, fueron localizados en diciembre en El Refugio y, ahora, medios como Atlántico Hoy apuntan la posibilidad de que se vayan a Manuel Becerra, aunque CANARIAS7 no ha podido confirmar esta información; los chiringays que se plantearon en la plaza de La Luz no tienen emplazamiento conocido en estos momentos; y lo mismo le pasa a la feria de atracciones, que iba inicialmente en la plaza de Manuel Becerra. Por no contar que hubo que modificar fecha de la cabalgata porque coincidía con la celebración del Día Internacional de las Mujeres tras las quejas de la Red Feminista de Gran Canaria.

Este periódico ha podido saber que, por el momento, la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no se ha dirigido a Guaguas Municipales para solicitarle el uso de la plaza de Manuel Becerra.

Sí ha ocurrido lo contrario con el espacio que ocupaba la obra de la MetroGuagua en Santa Catalina. El 18 de diciembre pasado, la compañía de transportes devolvió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los terrenos que fueron objeto de concesión. Y el 9 de enero de 2025, solo un día antes del inicio previsto de las obras de montaje del escenario, la Sociedad de Promoción solicitó la cesión de esos mismos espacios.

La obtención de esta superficie no fue resuelta por Urbanismo hasta este lunes. La resolución urbanística concede a Promoción tres espacios: unos 9.700 metros cuadrados en El Refugio; un espacio de 1.700 metros cuadrados delante del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología; y otro de 1.800 metros cuadrados delante del edificio Miller.

Precisamente la adecuación de estos espacios, por el estado en que quedó la obra sin concluir de la MetroGuagua, es necesaria para poder construir el escenario en condiciones de seguridad. El concurso que sacó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ello quedó desierto, algo a lo que Inmaculada Medina restó importancia este martes.

«El hecho de que un pliego quede desierto, no quiere decir que no se vaya a continuar, porque eso es lo que recoge incluso la ley de Contratos del Sector Público«, dijo la concejala sin mencionar la opción del procedimiento negociado y sin publicidad, cuyo uso generalizado está siendo investigado por parte de la Fiscalía.

Inmaculada Medina utilizó su intervención para acusar de deslealtad a la oposición, que le pidió que despejara dudas sobre los emplazamientos de los distintos actos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. En concreto, acusó al PP de movilizar a vecinos para fomentar movimientos de rechazo a la celebración de la fiesta. «Somos la única ciudad que tenemos una oposición tan desleal», les acusó.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Jimena Delgado-Taramona, mostró su preocupación por el hecho de que las licitaciones no tengan la información suficiente para que los licitadores puedan presentar ofertas, dejando entrever que Promoción prefiere optar por el procedimiento negociado sin publicidad.

«Nos preocupa que, a un mes de los carnavales, estemos así», planteó la edila en declaraciones posteriores a la comisión, «no podemos descuidarnos con las licitaciones, ¿por qué no se cuantificó bien la licitación para impedir que quedaran desiertos y así ganar tiempo?«.

También mostró su preocupación el concejal de Vox Rafael de Juan Miñón. «Esta improvisación del carnaval nos lleva a pensar que no se está gestionando adecuadamente la mayor fiesta de la ciudad», expuso, «el carnaval es un polo de atracción de0 la ciudad. Algo está fallando. Le animo a que reflexione para que el carnaval siga vivo y sea fuente de riqueza».