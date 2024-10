Este lunes, juicio por el crimen de Carmen a manos de su sobrino

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 19 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará a partir de este lunes el juicio contra Sean Duane C.R. -conocido por Bibi-, acusado de asesinar a su tía, Carmen Correa Arocha, en un suceso ocurrido el 20 de marzo de 2023 en la calle Rafael Oramas, del barrio capitalino de Pedro Hidalgo.

En principio, las partes han llegado a un entendimiento y la fiscal Cecilia Acebal ha elevado un escrito de acusación por un delito de asesinato, aunque aplicándole la atenuante de alteración psíquica, por lo que le pide una pena de 15 años de cárcel.

La letrada de la defensa, Mónica Sánchez Barragán, aportó en la causa su historial médico y una sentencia de un Juzgado de lo Social de 2016 que lo incapacitaba para trabajar y describía, además, que padecía un importante síndrome ansioso depresivo de larga duración. Además, en el examen que le realizaron los psicólogos forenses tras cometer los hechos y ser detenido, los especialistas describieron que presentaba «rasgos compatibles con el denominado síndrome del cuidador. Aparece en aquellas personas que se desempeñan como encargados principales de personas dependientes y se caracteriza por agotamiento físico y mental».

Este escenario le produjo una «alteración leve de sus facultades volitivas», según los forenses, es decir, una disminución parcial o ligera de la capacidad de una persona para controlar su voluntad o tomar decisiones de forma consciente y deliberada.

Por este motivo, la Fiscalía Provincial de Las Palmas pide, en principio, 15 años de cárcel, que es la mínima para un delito de asesinato.

Los hechos, según el escrito de acusación de la fiscal Cecilia Acebal, sucedieron el 20 de marzo de 2023. El acusado mantenía una relación muy cercana con su tía Carmen, quien lo había cuidado durante su infancia. En los últimos tiempos, debido a la avanzada edad de la víctima y a una caída que había sufrido a principios de ese mismo año, era Bibi quien se encargaba de asistirla en su día a día.

El día del crimen, el acusado acudió a la vivienda de Pedro Hidalgo para ayudar en las tareas habituales y preparar el desayuno a su tía. De acuerdo con el relato de la Fiscalía, Bibi conversó con ella en lo que parecía una interacción cotidiana. Sin embargo, en un momento dado, mientras la mujer se encontraba sentada en un sofá del salón, el acusado la atacó con un cuchillo de cocina, apuñalándola tres veces en el pecho, lo que provocó un shock hipovolémico que causó su muerte.

«Le preparé el desayuno que le gusta, un batido y un pan de leche con dos lonchas de jamón. Ella no quería comer, así que le dije 'déjalo' y yo me comí una loncha», declaró el acusado en este procedimiento.

Luego, contó que la víctima «se quejaba de sus dolores» y entonces, cogió «un cuchillo de pelar papas... no sé lo que se me pasó y fui y la apuñalé... Yo recuerdo dos puñaladas que le di, no sé si fueron más», añadió.

El acusado permanece en prisión provisional desde el 23 de marzo de 2023, tras ser detenido por estos hechos.

La hermana de la víctima no presentó reclamación alguna de indemnización por estos hechos.