La formación deportiva se convierte en una odisea

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 de octubre 2024, 22:55

El Centro Integrado de Formación Profesional Felo Monzón Grau-Bassas, ubicado cerca de Tafira Baja, lindando con el Campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el barrio de Lomo Blanco, es uno de los centros referentes dentro de la Formación Profesional en Canarias. En él se imparten infinidad de ciclos formativos, destacando desde hace mucho años los que van vinculados a las actividades físicas y deportivas.

En esta 'joya de la corona' para la consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias destaca un pabellón cubierto de 5.000 metros cuadrados, auténtico alma para todos los alumnos de los ciclos formativos de acondicionamiento físico y enseñanza y animación socio-deportiva.

Pues bien, este pabellón lleva cerrado desde el inicio del curso 2023-2024, hace ya más de un año, por problemas estructurales en su cubierta. El pabellón está acordonado y cerrado con una cinta, y en su interior en este año de abandono el deterioro es absoluto, sin que los alumnos de este curso vean ningún proyecto de arreglo o mejora de la instalación.

Esto provoca una odisea diaria en los alumnos y en el profesorado. Gracias al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los estudiantes pueden hacer sus clases prácticas diarias en el pabellón de El Batán y en la piscina de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, pero el uso lectivo de estas instalaciones obligan al alumnado y al profesorado a desplazamientos diarios, con la consiguiente pérdida de tiempo en los descanso diarios entre la primera parte de la jornada escolar y la segunda, y pérdida de horas de clase debido a que el alumnado que no disponga de vehículo propio depende de horarios de guaguas, con lo que muchos de ellos llegan tarde. Acudir por la mañana al Lomo Blanco y luego desplazarse a El Batán o al antiguo Martín Freire es un auténtico caos, que influye en la enseñanza que están recibiendo estos alumnos de estos ciclos formativos. Pero el abandono que sufren es aún mayor.

El profesorado dispone en el CIFP Felo Monzón de un cuarto de obra, con techo de uralita, un material totalmente prohibido, para guardar el material. En el centro existen canchas en una situación tercermundista, con tableros y aros destrozados, una piscina que se convierte, con el peligro que esto puede acarrear, en espacio de esparcimiento en los recreos, no hay vestuarios, por lo que los alumnos no pueden ducharse después de hacer alguna actividad física en el centro, etc.

La situación es insostenible y nadie entiende cómo se puede presumir de centro presentando a nivel deportivo este estado tan calamitoso, en una consejería que dispone de viceconsejería de Deportes y de dos direcciones generales. Un docente apuntaba a CANARIAS7 lo siguiente: «Es cierto que la viceconsejería de Actividad Física y Deportes tiene un presupuesto aparte y no tiene que sufragar ninguna obra ni infraestructura educativa, pero es curioso que se quiera celebrar una feria en noviembre en la que el Gobierno actual alardee de sus políticas deportivas cuando la realidad de los centros educativos de Canarias, que es donde se empiezan a gestar a los futuros ciudadanos sanos y posibles deportistas de alto rendimiento, se encuentren en un estado tan deplorable».

Año 2024. Con estas instalaciones se intentan formar los alumnos de los ciclos de actividades físicas y deportivas.