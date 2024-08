Denuncian una estafa al alquilar una casa que resultó ser un velero semihundido

«Estamos viviendo una situación desesperante»

Shirley Correia, madre de cuatro hijos, describe la angustiosa situación que vive su familia desde hace tres meses en un barco semihundido en el Muelle Deportivo de Las Palmas. «Es una situación desesperante porque no podemos salir del barco, ya que si nos vamos, se lo llevan remolcado. No podemos entrar ni salir al no tener acceso a las tarjetas del muelle ni a nada», comenta Shirley, visiblemente afectada.

«Las fotos que vimos en Milanuncios no reflejaban la realidad. Primero pensamos que era un barco, pero cuando hablamos con el supuesto dueño y le dijimos que teníamos cuatro hijos, nos ofreció un piso. Nos dijo que solo nos quedaríamos una noche en el barco y ya llevamos tres meses», relata Shirley.

El estado del barco atracado en el Muelle Deportivo ha afectado gravemente a la familia. «Entra agua dentro, está en ruinas, se está hundiendo», describe, y añade que perdieron sus trabajos por no poder salir ni entrar del barco. «Los niños están muy agobiados», confiesa Shirley, que también ha tenido que vender pertenencias para sobrevivir tras pagar 1.900 euros por dos meses de alquiler. «Nos fiamos porque era un despacho de abogados», concluye, reflejando el presunto engaño del que fueron víctimas tras confiar en lo que parecía ser un acuerdo legítimo.