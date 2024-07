Darias quiere el acuerdo con el Puerto pero «estamos para defender la ciudad»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de julio 2024, 20:03 | Actualizado 20:21h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, defendió en el Pleno ordinario de julio celebrado este viernes que la ciudad debe tener un papel principal a la hora de definir el proyecto del futuro parque del istmo, en el entorno del muelle Sanapú.

La regidora intervino después de que el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, hiciera lo propio a petición del edil de CC David Suárez, quien planteó una pregunta sobre la situación actual del planeamiento municipal en la gran zona verde de 50.00 metros cuadrados prevista en el entorno del acuario.

Roque expuso que en la reunión técnica celebrada entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento «los técnicos de la Autoridad Portuaria nos hicieron saber que su trabajo está centrado en un espacio de 25.000 metros cuadrados», entre la pasarela y la rotonda de centro comercial, y que «en ese espacio se van a llevar a cabo actuaciones no previstas en la idea original».

También que el aparcamiento frente a El Muelle, que considera «el único espacio físico para conectar el Puerto con la ciudad», lejos de desmantelarse, «se va a ampliar».

Roque señaló que los otros 25.000 metros cuadrados de espacio «se ignoran» en ese proyecto. Por lo que cree que «todos tenemos que remar para que esos 50.000 metros cuadrados sean la conexión Puerto-Ciudad».

Suárez, a su vez, aseguró que «no existe ningún acuerdo firmado» entre Hidalgo e Ibarra sobre ese espacio y que «todo era publicidad y propaganda». A lo que Roque respondió que «también existen acuerdos verbales».

En el mismo sentido se pronunció Darias, quien dijo que «estamos aquí para defender la ciudad». Y aunque señaló que «a esta ciudad le interesa el Puerto y a esta alcaldesa también», no dejó pasar por alto el hecho de que la capital grancanaria «va a invertir cerca de 11 millones» para el traslado de la naves humanitarias «en un proyecto de ciudad que tiene que contar con la ciudad».

Imagen de unos de las protestas protagonizadas por vecinos de La Isleta. Cober

Otro de los temas abordados en el Pleno de julio fue la reivindicación isletera para la calle Doctor José Guerra Navarro.

La solicitud de recuperación del doble sentido de circulación para la calle Dr. José Guerra Navarro de La Isleta hasta que el proyecto de la MetroGuagua sea una realidad, llevada por el grupo municipal Vox en una moción este viernes al Pleno de julio, fue rechazada por el grupo de gobierno esgrimiendo una vez más que la medida responde a «criterios técnicos».

La edila del Vox Carmen Rosa Expósito argumentó la propuesta, que respaldaron PP Y CC, en el manifiesto rechazo de vecinos que, liderados por el Foro por La Isleta, llevan más de cuatro meses concentrándose semanalmente en Juan Rejón para exigir que esta calle, en la que se encuentran un centro de mayores y el ambulatorio del barrio, recobre su tradicional doble sentido de circulación, que se modificó en noviembre por los trabajos de implantación del tramo 8 del nuevo sistema de transporte público.

Aludió a las miles de firmas que los vecinos han recogido demandando este cambio y al temor que expresan en el caso de que fuera necesario evacuar el barrio en caso de emergencia.

Así, manifestó que el barrio que se siente estrangulado porque se ha quedado con solo dos accesos a la GC-1. A lo que se sumarán las obras de soterramiento en Belén María.

También expuso que los residentes no saben nada del simulacro anunciado por Carolina Darias.

El edil de Urbanismo, Mauricio Roque, dijo que la actuación responde a «criterios técnicos» y a lo recogido en el proyecto.

Jean Charles Chabot en su intervención. C7

El sector del taxi también tuvo su espacio en el Pleno.

Así, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Jean Charles Chabot, intervino este viernes en las Casas Consistoriales, en el tramo final de Pleno de julio, para reclamar más atención para un sector que siente que recibe un trato desigual respecto al servicio de guaguas por parte del Ayuntamiento.

«No somos ni enemigos de este Ayuntamiento ni de Guaguas Municipales ni de la Policía Local», manifestó el representante de la asociación mayoritaria del taxi en una intervención que arrancó expresando su decepción porque en la sesión plenaria no se hablara de unas tarifas que «son las más baratas de España».

Chabot recriminó al gobierno local que no se preocupe del sector. «Parece que el problema del taxi no es un problema de este Ayuntamiento», dijo antes de dirigirse directamente a Carolina Darias para decirle que muchos compañeros pensaban que su llegada traería cambios que no se han dado.

Dijo que el taxi «es un complemento al servicio de guaguas» pero no se tiene en cuenta. «No hay nada que nos ayude», apuntó.

El edil de Movilidad, José Eduardo Ramírez, le recordó que cuentan con una plataforma que antes no existía, la Mesa del Taxi.

Otros asuntos

Modificación de crédito

El Pleno aprobó dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por 10,5 millones para hacer frente a 55 facturas de 2023 y 2024. El primero de 3.173.486 es para 35 facturas de servicios para Administración de Recursos Humanos, Ciudad del Mar Limpieza, Bienestar Social y Educación. Con los 7.492.029,46 euros del segundo se pagarán 22 facturas de Limpieza, Educación y Administración de Recursos Humanos.

Modificación menor del PGO de 2012

El Pleno aprobó una modificación menor del Plan General de Ordenación 2012 que permitirá que cualquier parcela edificable pública pueda ser destinada a espacios libres. La oposición votó en contra pues el asunto no se llevó previamente a la Comisión de Pleno y considera que es un cambio que precisa de una explicación pormenorizada. También porque se unió al futuro centro de salud en el parque del Insular.

Acuerdo conjunto de lucha sin Vox

El Pleno del Ayuntamiento capitalino aprobó este viernes una declaración conjunta en favor de la unidad en la lucha contra la violencia de género. El texto, firmado por todos los grupos políticos representados en el Pleno excepto Vox, recalca el papel fundamental de las entidades locales pues son la administración más cercana a la ciudadanía, además de ser la primera mano tendida y la puerta de entrada a los sistemas de protección.

Los riscos y San Cristóbal

El Pleno del Ayuntamiento aprobó este viernes, por unanimidad, iniciar la redacción de la evaluación ambiental estratégica simplificada del Plan Especial San Juan-San José.

Además, el edil de Urbanismo, a pregunta del PP, anunció que los trabajos de la plaza Santiago Tejera del barrio marinero de San Cristóbal, paradas desde el pasado diciembre, se culminarán en último trimestre de 2024.