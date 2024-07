Darias asegura que la ciudad quiere «entendimiento y diálogo» con el Puerto

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de julio 2024, 22:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Estamos ahora mismo con la celebración de una comisión técnica, que pidió el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria» para conocer lo que plantea la Autoridad Portuaria para el entorno del muelle Sanapú.

Así respondió este martes la alcaldesa Carolina Darias a preguntas de los periodistas sobre la misiva que la presidenta de la entidad portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, remitió este lunes a Alcaldía con la propuesta de constituir una nueva comisión Puerto-Ciudad para superar el bloqueo en que se encuentra el referido plan del istmo.

La regidora capitalina afirmó que esa reunión solicitada por el Consistorio se va a celebrar «esta semana» y servirá para que la ciudad conozca las intenciones del Puerto respecto a un entorno para el que ya existía un acuerdo suscrito en el mandato anterior por Augusto Hidalgo y Luis Ibarra, en su calidad de alcalde de la ciudad y presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, respectivamente.

«Vamos a esperar que nos hagan la propuesta, para saber de qué se trata y, por supuesto, a todo lo que sea colaborar siempre estamos dispuestos, y en ese plan estratégico claro que participaremos. Vamos a solventar este tema y después ya veremos cómo», expuso Darias en alusión al nuevo Plan Estratégico para el periodo 2035 en el que se enmarca la propuesta de la Autoridad Portuaria.

En el escrito enviado por Calzada se justifica la creación de esa nueva comisión en pos de «lograr una óptima coordinación entre las administraciones con competencias concurrentes sobre la ordenación de estos espacios y canalizar las demandas y dar respuesta a los temas planteados».

Añade Calzada que «un instrumento idóneo para ello sería la formación de un órgano colegiado con representación paritaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la Autoridad Portuaria, compuesto por personal técnico de ambas instituciones. Este órgano se configuraría como un cauce de comunicación permanente, en la que ambas entidades lideren y canalicen conjuntamente sus esfuerzos en todas las materias que afecten a este entorno Puerto-Ciudad».

La alcaldesa, por su parte, quiso dejar claro que «la relación de la ciudad con el Puerto siempre ha sido cordial y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha demostrado con creces y con hechos que esto es así».

Sin embargo, insistió en que «vamos a escuchar en esta reunión a nivel técnico» que el Consistorio solicitó «por carta» lo que pretende el Puerto, «porque hemos dicho que volvemos a la casilla de salida».

Añadió que el Ayuntamiento ya le «ha manifestado» al Puerto, también por escrito, «que nuestra intención es poder firmar un convenio, pero primero tenemos que ver qué es lo que quieren, ya lo hemos dicho. Y la ciudad lo que quiere es entendimiento y diálogo».

Darias quiso incidir en su desconocimiento sobre los nuevos planes del Puerto para ordenar la zona y aludió al origen del desencuentro que viven ambas instituciones, que no es otro que la presentación de una infografía por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas el pasado mes de junio durante la celebración de la Feria Internacional del Mar (Fimar), en el muelle de Sanapú, en la que se recogían algunas actuaciones que suponían una modificación de la idea original.

«Queremos conocer lo que ellos pretenden hacer porque yo no lo sé. Yo he visto una infografía que nada tiene que ver con el acuerdo anterior y he escuchado declaraciones de la presidenta», dijo.

Por eso espera a que se lleve a cabo el referido encuentro técnico «para valorar y a partir de ahí tomar decisiones, siempre desde la máxima colaboración».

La regidora capitalina recordó que «estamos hablando de recursos públicos municipales y por tanto la ciudad tiene el derecho de decidir qué llevamos a cabo» con los mismos.

«Siempre desde la máxima colaboración y el máximo entendimiento, pero si hay otro proyecto distinto, primero tenemos que conocerlo para poder saber de qué estamos hablando», manifestó la alcaldesa.

En referencia al Plan Estratégico, dijo que es «un plan a futuro» y que ya se verá «cómo concretamos esa colaboración». «Siempre vamos a colaborar, pero también a defender a la ciudad».