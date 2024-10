Un baifo se cuela en el Victoria

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 10 de octubre 2024, 21:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El humor gráfico, ese cronista satírico de nuestros días, defiende en las islas su trinchera a través de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas 'Se nos fue el baifo'. Este colectivo de genios, conocidos por sus publicaciones en prensa o en el espacio digital, se ha colado en las dependencias del histórico Real Club Victoria con su segundo salón gráfico, que ha quedado inaugurado este jueves y estará en activo hasta el próximo 22 de noviembre.

Carmelo y Ayose, los icónicos personajes cargados de idiosincrasia de Morgan –clásicos de las páginas de este periódico– fueron los protagonistas de las primera conferencia de este salón del humor, que ayer ofició su estreno en el edificio del paseo de Las Canteras que será su casa durante algo más de un mes.

El humor gráfico en Canarias se edifica sobre una gran tradición, una tan asentada que se puede remitir hasta las primeras publicaciones de Benito Pérez Galdós en la prensa de su tiempo. Sin embargo, lo que pretende ese salón es defender ese pasado con una reverencia a su presente. Y, claro está, a su futuro.

Carlos Manuel Rodríguez Hernández es el nombre que se parapeta tras Carlines, seudónimo artístico de este dibujante palmero que hoy es el presidente de 'Se nos fue el baifo'. Su Zaguán se ha publicado en medios como La voz de La Palma o Atlántico Hoy y es uno de los nombres que lucirán en estos días en el Victoria junto a Morgan, Padylla, Laura Cubas o Carol Bonino o Néstor Dámaso del Pino, presidente saliente y galardonado con el Bayfo de Oro, distinción mayor de la asociación, el próximo 25 de octubre.

Carlines sienta los antecedentes y explica qué puede encontrar la gente que se acerque hasta el Victoria a visitar la exposición o a participar en el extenso programa de actividades que acoge. «Esto va a ser una muestra de lo que se hace en Canarias, con la cantidad de gente que se dedica a ello en la actualidad. Y defendiendo el legado de los que nos precedieron, además con la presencia en la asociación de familiares de los históricos, demostrando que la tradición en las islas nos hace no tener ningún tipo de complejo», señala.

Se nos fue el baifo nació como la respuesta de agrupar a un colectivo extenso y celebrado. Morgan y Padylla, tras muchos años publicando en los principales medios del archipiélago, son una referencia fácil de localizar. Pero 'Se nos fue el baifo' cuenta con la presencia de artistas como Carol Bonino o María Valenzuela, con seguidores en las redes sociales que se cuentan por millares.

Tras la inauguración de este jueves, más allá de la parte expositiva, a este segundo salón –continuación tardía de una primera edición en la Casa-Museo Tomás Morales en Moya– habrá días de actividades con una significación muy especial. Por ejemplo, la sesión de Viñetoterapia del próximo jueves 17 de octubre, en el que Carol Bonino, Padylla, Laura Cubas, Morgan, Irene Morales y María Valenzuela realizarán una proyección de viñetas que será comentada con los asistentes al acto. También habrá talleres de iniciación para mayores de diez años dentro de una programación que se puede encontrar en los canales en los redes sociales de 'Se nos fue el baifo'.

Este salón con sede en el Real Club Victoria permitirá acercarse a la figura de estos creadores, que a través de su imaginación y su destreza forman parte del retrato de la cotidianidad de nuestros lugares y nuestros asuntos. Una forma de ver a la persona antes que a sus personajes, aunque sea por una vez. «Habría que vernos juntos en una cena», bromea Carlines antes de explicar que «el humorista gráfico es alguien que se refugia detrás del lápiz. La mayoría, aunque alguien pueda no creerlo, somos personas serias y tímidas», indica.

A través de 'Se nos fue el baifo' se prolongan los legados de apellidos tan históricos como el de Rafaely, Cho Juaá y Manrique de Lara, con descendientes directos en algunos casos. De esa tradición se bebe y quedará reflejado en el salón, pero también de la incorporación de nuevos lenguajes y formatos. «Hay muchas personas que se han incorporado a este mundo y, a través de la asociación, pasan a formar parte de este grupo de amigos. Hoy es cada vez más complicado encontrar ese espacio que siempre ha existido para las viñetas en los periódicos, es el caso, por ejemplo, de algunas compañeras que tienen un gran seguimiento a través de las redes. Nos marcan claramente el camino y nos ayudan a entender que hay nuevos espacios», señala Carlines.

El presidente señala el valor que su trabajo sigue teniendo para la sociedad, que busca siempre en las primeras páginas las viñetas para comenzar el día. «Somos necesarios para muchas personas en esta sociedad. Cuando alguien comparte algunas de nuestras viñetas está compartiendo su forma de ver el mundo desde la firma de otro», subraya.

Sin embargo, estos artistas también vive en su piel el desatino de esta época hostil. Donde todo se afronta desde un beligerante punto de partida. «Es complicado y es inevitable caer alguna vez en la autocensura. En ocasiones no tienes el cuerpo, no te apetece abordar determino tema, para no enfrentarte a las reacciones desproporcionada de la gente. Muchas veces digo que servimos de terapia para esas personas que casi nos toman como su saco de boxeo», relata Carlines.

Sin embargo, la admiración de la mayoría sigue vigente y se nota en el hecho comprobable de la expectación que ha generado la llegada de esta segunda edición del salón del humor. Estos del baifo extraviado lo que nunca han perdido es el tino.