El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cerró 2024 con 37 millones de deuda en los cajones

Javier Darriba Las Palma de Gran Canaria Miércoles, 15 de enero 2025, 10:19 | Actualizado 10:34h.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cierra el año con 37,2 millones de euros de deuda en los cajones, que es como comúnmente se hace referencia a la cuenta 413. Se trata de una bolsa contable donde se acumulan todos los gastos que no se pudieron imputar al presupuesto del ejercicio en el que se hicieron y, por tanto, no se pudo pagar la factura en esta situación.

Esto va conformando una deuda cuya cuantía va variando a lo largo del año a medida que se contrarrestan las facturas que salen de la cuenta 413 porque son tramitadas y pagadas con las que entran en esta bolsa.

Eso explica su variabilidad a medida que va avanzando el ejercicio. Con los datos que maneja el Ministerio de Hacienda, solo hasta el tercer trimestre de 2024, las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto pasaron de 97,56 millones de euros en el momento de la liquidación de 2023 a 85,36 millones de euros en el primer trimestre de 2024. De ahí se rebajó hasta los 19,99 millones de euros en el segundo trimestre del año pasado; y subió de nuevo hasta los 70,76 millones de euros en el tercer trimestre.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, acaba de facilitar el dato del estado de la cuenta 413 a final del año: son 37,2 millones de euros, lo que representa el segundo saldo más bajo desde el año 2020, cuando se quedó en 32,36 millones.

¿Por qué no se pagan a su debido tiempo? Varias son las razones por las que una factura no se imputa al presupuesto: que la factura llegó fuera de plazo o contenía errores que había que depurar; que el gasto no había sido previsto y no tenía una consignación en el presupuesto para hacerle frente; o que el servicio o el suministro se realizaron sin que hubiera un contrato que lo amparara por el alto número de contratas en situación de nulidad.

Esto impone una la tramitación larga, con múltiples controles, que escudriña si lo que se va a pagar es lo que se ha recibido. La cuenta 413 no significa que los gastos estén sin control o que los trabajos no se hayan ejecutado, sino simplemente que no están reflejados en el presupuesto y lo que se hace es iniciar un procedimiento especial para poder saldar esta deuda.

La dación de cuentas sobre las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto fue posible gracias a una petición de información que hizo el Partido Popular, que situó a Las Palmas de Gran Canaria como «el segundo Ayuntamiento con mayor deuda a proveedores de todo el país».

La referencia que utilizó el PP fue la del saldo que aporta el Ministerio del Interior en el tercer trimestre de 2024. En efecto, en aquel momento los 70,76 millones de Las Palmas de Gran Canaria solo se veían superados por los 74,98 millones de euros de Madrid entre las diez urbes más pobladas de España.

Spínola destacó este miércoles el esfuerzo realizado para rebajar esta cantidad. «Partíamos de 110 millones», contestó al PP «hemos bajado 73 millones de euros. A ustedes les parece poco. Las cifras son fantásticas, extraordinarias, se ha hecho un trabajo extraordinario para pagar proveedores, menuda oposición tenemos en Las Palmas de Gran Canaria por lo que se refiere al PP».

Para la portavoz municipal de los populares, Jimena Delgado-Taramona, la mala gestión municipal se explica porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene dinero suficiente para pagar, pero no lo hacía. «Lo que hay detrás son autónomos, familias que las están ahogando porque el Ayuntamiento tiene las arcas llenas de dinero y no es capaz de pagar», explicó.

En la comisión de Gestión Económica-Financiera y Especial de Cuentas, el concejal de Vox, Alberto Rodríguez, también demandó explicaciones por el retraso en la aprobación del presupuesto.

Spínola indicó que el retraso estuvo motivado por una sentencia que anuló el diseño de la plantilla.

