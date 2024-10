La granja alejará la compostadora para evitar malos olores a La Montañeta

Cristina González Oliva Ingenio Miércoles, 9 de octubre 2024, 22:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El propietario de la granja avícola ubicada en el barrio de La Montañeta de Ingenio tiene previsto mover en breve la compostadora de estiércol al extremo más alejado de las viviendas para evitar los malos olores que denuncian los vecinos cuando hay viento del sur o el tiempo está en calma.

Así se lo trasladó este miércoles a la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, y a la concejala de Industria, Almudena Hernández, durante una reunión para intentar buscar una solución al problema que afecta desde hace más de un año a los residentes en este núcleo en el que viven alrededor de 2.800 personas.

Hernández explicó que ha mostrado su máxima predisposición, por lo que este mismo viernes analizará con la empresa que instaló la compostadora del modelo Ceres T-105 la nueva ubicación en el sector opuesto de la granja. Además, estudiará bajar la chimenea para intentar, de momento, disminuir las probabilidades de que el vapor de agua que sale durante el proceso de compostaje llegue a los vecinos.

Asimismo, quiso trasladar tranquilidad a los habitantes, asegurando que el vapor que desprende no es nocivo para la salud, ya que para ello encargó meses atrás a una empresa externa certificada que analizara la calidad del aire y del suelo, que constató que está libre de patógenos.

Aún así, el Ayuntamiento tiene previsto solicitar al Gobierno de Canarias, tanto al área de Transición Ecológica, que otorgó la autorización ambiental, como a Salud Pública, una inspección para garantizar a los vecinos que no es perjudicial para la salud, pese a que varias personas han referido problemas, especialmente irritabilidad de garganta. De todas formas, el dueño aseguró que a pesar de que no es nocivo, no va dejar de trabajar para eliminar el olor.

Traslado de la máquina

Por otro lado, Granja La Pardilla se plantea a medio y largo plazo buscar otro terreno cerca de la explotación, pero alejado de viviendas, para trasladar la máquina de gestión del estiércol que genera. Todo ello, aunque le suponga un sobrecoste transportar los desechos a la nueva ubicación. Eso sí, esta solución tardará un tiempo, ya que será necesario encontrar el terreno, adecuarlo y solicitar las autorizaciones. Lamentó las molestias que estaba ocasionando cuando la granja debería ser un ejemplo de economía circular, al disponer de placas fotovoltaicas y gestionar sus propios residuos.

Por otro lado, confirmó la inviabilidad de detener la máquina los días en lo que la situación meteorológica sea adversa, ya que utiliza un ciclo continuo y no podría acumular el estiércol para moverlo días después porque generaría más inconvenientes.

Por su parte, Francisco Artiles, el vecino que abandera las reivindicaciones y que intervino en el último pleno municipal, no cree que alejarlo de las viviendas sea una solución. Sostiene que para que no produzca malos olores esa máquina necesita de otro filtro, que según se ha informado tiene un coste que supera el doble del valor de la compostadora. Confía en que cumpla la palabra de trasladarla en un futuro próximo, ya que le preocupa que tras el compostaje comience con la producción de fertilizantes.