Franquis: «El más perjudicado por la censura en Agaete es el PSOE»

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de diciembre 2024, 18:40 | Actualizado 18:47h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El secretario general del PSOE de Gran Canaria, Sebastián Franquis, mostró este martes su «enorme sorpresa» ante la decisión de la exsecretaria general del partido en Agaete, Candelaria Mendoza, de apoyar una censura contra el Gobierno de BNR-NC y PSOE para colocar al PP al frente del Consistorio. «Nos deja sin palabras», comentó, destacando que «los más perjudicados por el giro de Mendoza somos nosotros» porque fue candidata del PSOE a la Alcaldía en 2023 y militante durante 20 años.

Franquis negó que la censura en Agaete sea parte de una maniobra política para desalojar al sector crítico de NC de los gobiernos municipales. «Teodoro Sosa lo sabe. Es consciente y es testigo» de los intentos del PSOE de solucionar las diferencias que surgieron en el Gobierno de Agaete. «Me preocupa que use ese argumentario porque sabe que es falso. El PSOE no está ni ha estado nunca detrás de ninguna operación de ese tipo. Las censuras en San Mateo, Guía y Agaete no tienen nada que ver la una con la otra», afirmó. «El PSOE no está preocupado por lo que tenga o deje de tener», apostilló.

Por su parte, Candelaria Mendoza confirmó que apoyará la censura contra el Gobierno municipal de Agaete del que formó parte «aunque haya presiones para que entregue el acta», dijo que lo hará «para dar estabilidad al Consistorio, no por ideales políticos» y señaló que «ahora mismo sólo voy a apoyar al PP», sin entrar a formar parte del próximo Gobierno local.

Entre los motivos que le han llevado a ello citó «el autoritarismo del alcalde, la falta de transparencia, diálogo y consenso» y la decisión de llevar a pleno la aprobación del presupuesto «sin haberlo negociado». Esa fue, indicó, «la gota que colmó el vaso».