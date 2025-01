El Foro Internacional Ecoislas debate los grandes retos de la sostenibilidad

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de enero 2025, 18:49 Comenta Compartir

El Foro Internacional Ecoislas ha abierto este jueves sus puertas en Infecar «para reflexionar, debatir y, sobre todo, actuar ante los grandes retos de la sostenibilidad en nuestros territorios insulares», en palabras del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

A través de un extenso programa de conferencias el foro regresa a la isla para liderar el debate global sobre sostenibilidad en entornos insulares, abordando temas como la economía circular y azul, la energía, el agua, la movilidad, la adaptación al cambio climático y la biodiversidad.

«Desde Gran Canaria asumimos con responsabilidad y orgullo el papel de convertirnos en un referente global de sostenibilidad», afirmó el presidente en la inauguración de este encuentro bienal protagonizado por los territorios insulares que, «por sus características geográficas y ambientales, son verdaderos laboratorios naturales donde podemos innovar, experimentar y liderar soluciones que beneficien a nuestras comunidades y que sirvan de modelo para otros territorios».

En ese sentido, Antonio Morales explicó cómo el concepto de 'ecoisla' desarrollado por el Cabildo, «no es solo un ideal; es una realidad que construimos día a día y representa un modelo de desarrollo que prioriza la sostenibilidad, el bienestar social y la regeneración ambiental, convirtiendo a Gran Canaria en un ejemplo para el mundo».

El ADN de los mares

El evento arrancó con la conferencia plenaria de Gunter Pauli, creador del concepto de 'economía azul', que invitó a «explorar lo obvio», aprovechando al máximo los recursos locales de forma sostenible y regenerativa, porque «la innovación es utilizar lo que uno tiene, eso es la ecología».

Tal y como explicó, su concepto de 'ecoisla' no se ciñe a «una isla de turismo, de pesca o energía», pues «hay una nueva ola de negocios que se puede desarrollar gracias a la visión y oportunidades que ofrece el desarrollo económico local».

Para propiciar ese desarrollo económico local en territorios insulares, y concretamente en Canarias, Pauli puso el foco en dos cuestiones. Por un lado, en la necesidad de conocer la vida y el ADN de los mares: «Canarias no tiene datos sobre Canarias; paga a terceros por obtenerlos». En ese sentido, propuso realizar «data farming» en las islas, una estrategia que permite tener el control sobre los datos para explorar sus aguas y estudiar el ADN del mar, que es oro, pues el 99% del ADN que los científicos tienen hoy en día es de la tierra o del aire.

También ofreció una conferencia plenaria Anjila Hjalsted, especialista en sostenibilidad absoluta, quien desafió a los asistentes a partir del entendimiento del concepto de sostenibilidad, para poder cuantificarla y alcanzarla: «No podemos llegar a la meta si no sabemos cuál es porque no sabemos qué significa ser sostenible de verdad, y sin saberlo no podemos priorizar acciones ni sabremos en qué dirección movernos».

Para ello, aseguró que es fundamental «repensar totalmente nuestro sistema y conocer los límites de la Tierra para saber cómo distribuimos los recursos que tenemos». En lo relativo al cambio climático, por ejemplo, el límite del planeta está establecido en la generación de una tonelada de CO2 por persona y año, sin embargo, solo en Dinamarca -su lugar de procedencia-, cada persona genera actualmente 16 toneladas al año. «Eso no es ser sostenible», apostilló.