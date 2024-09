El Festival de Payasos de Valsequillo acoge más de 25 actuaciones

CANARIAS7 Valsequillo Miércoles, 4 de septiembre 2024, 16:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Del 6 al 13 de septiembre se desarrolla la 18º edición del Festival Internacional de Payasos de Valsequillo '3 Días de Farándula' en el que las artes escénicas vinculadas al clown y al circo se funden en una programación que cuenta con una muy atractiva oferta para toda la familia y que incluye más de 25 actuaciones y diez actividades formativas.

Así lo han dado a conocer, en una rueda de prensa celebrada esta mañana, Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria; Fabiola Calderín, alcaldesa en funciones de Valsequillo; Lucía Melían, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valsequillo y Luis Monzón, director del festival '3 Días de Farándula'.

La consejera de Cultura del Cabildo, Guacimara Medina, adelantó que, »como siempre decimos e intento trasladar a la ciudadanía, allá donde vamos remamos para apoyar a la cultura, y con más peso si es un proyecto inclusivo como este con múltiples miradas que intenta ofrecer una perspectiva de las artes vinculadas al teatro-circo y al clown, que desde hace 18 años viene siendo un referente en la oferta cultural de la isla».

Por su parte, Fabiola Calderín, acaldesa en funciones, señaló que para su consistorio «es importantísimo seguir apostando por este tipo de eventos e ir de la mano con alguien como Luis Monzón, vecino de Valsequillo, una persona que siempre ves luchando para que festivales como este salgan adelante»

Luis Monzón, el director de '3 Días de Farándula' dijo que en esta edición «hemos tirado la casa por la ventana. '3 Días de Farándula' sigue estando vivo, en pie y transmitiendo esta alegría tan necesaria. Es muy importante reírnos, porque forma parte de la vida», señaló. El festival cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario y está organizado y patrocinado también por el ayuntamiento de Valsequillo.

Programación

La 18ª edición del Festival Internacional de Payasos '3 Días de Farándula' arranca este viernes 6 de septiembre a las 18.00 horas, con la inauguración de la exposición 'Héroes Machangos' y la presentación de 'Kota y el niño', el nuevo libro del renombrado viñetista Ángel Idígoras en el Centro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. Tras la cita, el festival tiene preparada una tarde de espectáculos presentado por el payaso Dos Perillas y el artista cubano Marcel Marcel.

El sábado, 7 de septiembre estará lleno de espectáculos para toda la familia. Romperá el hielo a las 12.30 horas ''Superharte', de la compañía gallega Patty Diphusa precediendo a 'Cantaclown', de la compañía Alicia Sanz de Valladolid. A las 18.00 le llegará el turno a 'Comediante', de la compañía burgalesa Kicirke, 'El último tren' de Comedia Desastre de Lanzarote, y a las 20.30 el espectáculo '¿Conoce usted a Gumersindo?' de los argentinos Caras y Caretas. El toque musical de la jornada lo pondrá el dj Nacho González a partir de las 21.30 en la Plaza Tifariti.

'3 Días de Farándula' no cesará su ritmo arrancando el domingo, 8 de septiembre a las 12.30 horas con la función de la compañía turolense Proyecto Caravana. Seguidamente, Fausto Ansaldi de Argentina representará 'El alquimista del sonido' antecediendo al espectáculo 'Malabarian on the Rox' de Roxi Katcheroff y a 'El Señor González' de la compañía Nicolás Chavalié procedente de Bilbao. Al igual que en la jornada inaugural, la música no faltará con el tributo a la clásica banda Fito y Fitipaldis con su concierto 'La Boina de Fito'.

Más actividades a partir del lunes

Este Festival Internacional de Payasos no ralentizará su actividad entre semana proponiendo el lunes 9 de septiembre con tres espectáculos, uno nacional y dos internacionales. 'Mr. Blue' de la compañía granadina Tombuctú abrirá la jornada a las 12.30 horas, tras esta función, llegados desde México, la compañía Abraham Arzate interpretará 'El rompe records' y, finalmente, la compañía Tchyminigagua de Colombia cerrará el día con 'Sueños encantados'.

El martes 10 de septiembre los espectáculos más solidarios se trasladan al Centro Penitenciario Las Palmas II y a las aulas del colegio Tenteniguada donde los alumnos disfrutarán de dos actividades: la representación de 'Farándula con clasValsee' y un taller de caricaturas elaborado por Ángel Idígoras, quien ha sido viñetista de múltiples periódicos y revistas de tirada nacional como ABC, El Mundo o El Jueves. Ese mismo día por la tarde, la acción se centrará tanto en la Plaza San Miguel como en la Plaza Tifariti con los espectáculos 'UY! Me comí una rana' de la compañía palmera La Payasa Pocha, y 'Antuán de la Cream', llegados a Valsequillo desde Huelva.

Al igual que en la jornada del día anterior, el miércoles 11 de septiembre '3 Días de Farándula' comenzará con una actividad solidaria con el Centro de Mayores y Centro Ocupacional, donde se garantizará la sonrisa de ancianos y ancianas. Posteriormente se dará uno de los espectáculos más esperados, el argentino 'Tinga Tinga', galardonado con un premio honorífico de '3 Días de Farándula' en la presente edición. Llegada la tarde se retomará la actividad con un taller de zancos en patines y acrobacias y, el día finalizará con la actuación de Javi Javichi y su espectáculo 'Velo como el rayo'.

El plato fuerte

El plato fuerte del festival llegará el jueves 12 donde se abrirá el día con una ruta cultural recorriendo un sendero circular por el Barranco de San Miguel. El espectáculo 'Karcocha', de Chile finalizará el bloque de funciones para dar paso a las galas de los Premios Farándula 2024, algo inédito en el marco de los festivales de payasos en Canarias ya que, '3 Días de Farándula' es el único que galardona al mejor espectáculo, payaso y payasa presentados entre el 6 y 12 de septiembre.

El jurado que premia está compuesto por niños y niñas que han asistido al festival, así como hay otra parte profesional del mundo clown llegada desde Castilla la Mancha con Mario Gallego, director de Elefante Blanco y la programadora y productora, Berta Aguado, personalidades destacadas y arraigadas en la esfera del circo y de los payasos.

Asimismo, en dicha gala, Francisco García (Paco El Toro), Francisco Rodríguez (Paco Mi niño), Maestro Florido, Profetas del Mueble Bar y Tinga Tinga recibirán el premio honorífico farándula 2024. Como colofón, el festival mostrará su afecto y solidaridad con la causa palestina requiriendo justicia, libertad y paz.