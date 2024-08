Una familia denuncia una muerte por negligencia en el CADI de El Tablero

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 7 de agosto 2024, 22:56 | Actualizado 23:03h. Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La familia de un usuario del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) de El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, denuncia que la muerte, días atrás, de Manuel de los Reyes Molina Díaz se debió a una «negligencia grave por mala praxis» en el servicio del centro. Este usuario, que se quedaba interno de lunes a viernes en este recinto público dependiente del Cabildo, falleció en un complejo hospitalario tras tres días de agonía después de atragantarse cuando le daban el desayuno en el CADI la mañana del 25 de julio. Su familia llevará el caso por la vía penal.

Rita Molina, hermana del fallecido, explica que cuentan con testimonios de testigos, acreditados por la asociación de familias de usuarios del centro, que aseguran que el personal que aquella mañana atendió a Manuel, con síndrome de Down, no era el habitual al tratarse de un día festivo en el municipio y que «no se dio cuenta de que se había atragantado, por lo que siguió dándole de comer». Según esta versión, «paró cuando ya estaba cianótico y se desvaneció», por lo que derivó en una broncoaspiración.

Molina deja claro que su hermano no sufría de disfagia, a pesar de que así conste en el informe que la empresa que gestiona el centro, Grupo 5, ha hecho llegar al Cabildo, sino que al no tener dientes, debía ingerir molidos los alimentos y había que dárselos pausadamente porque conservaba el instinto de masticar y tardaba en tragar. «Con mis padres nunca se atragantó», sostiene Rita.

Lo cierto es que, una vez constatan el atragantamiento, se queja la hermana, ni había médico de guardia en el CADI ni «el personal supo auxiliar a Manuel porque no supieron usar el aspirador para estos casos». Cuenta que llamaron al 1-1-2 y que la ambulancia tardó 40 minutos, de tal manera que cuando llegó al hospital su hermano estaba tan grave que no se pudo hacer nada por salvar su vida. De hecho, resolvieron que no debía ingresar en la UCI. «Nos lo ingresaron en una habitación individual para que pudiéramos despedirnos y falleció tres días después producto de una neumonía por broncoaspiración y sufriendo mucho a pesar de la morfina».

Además, Rita refiere que en su caso llueve sobre mojado porque hace unos meses Manuel sufrió la agresión de otro usuario que su familia atribuye a otra negligencia por falta de vigilancia. «Personal del propio centro nos advierte de muchas cosas que se están haciendo mal». Dice que ya no puede salvar a su hermano y que lo que buscan es que no le pase a nadie más.

El Cabildo investiga, pero no ha hallado indicios de negligencia

Ricardo Redondas, director gerente del Instituto de Atención Social Sociosanitaria (IASS), organismo del Cabildo del que depende este centro, informó este miércoles de que la institución ha abierto una investigación aún no finalizada, pero que ya puede adelantar que, a tenor de los distintos informes recabados, no se ha hallado indicio alguno de negligencia.

Es más, advierte de que tampoco les consta que ninguno de los médicos que trataron al usuario en el hospital diese una alerta judicial por por posible negligencia, como hubiese sido su obligación.

Redondas sostiene que, por los datos que manejan, el personal del centro sí le aplicó al usuario el aspirador y que este funciona y es reciente, y aclara que la normativa no obliga a tener un médico 24 horas los 365 días del año en un CADI.

En todo caso, recordó que en este tipo de usuarios, de cierta edad y con un deterioro cognitivo elevado y prolongado, son habituales los atragantamientos y también las broncoaspiraciones, por lo que, advierte, estas incidencias son frecuentes en este tipo de centros, aunque afortunadamente no todas acaban en un fallecimiento.