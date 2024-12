El encuentro 'Uvas de Talento' fortalece lazos entre profesionales canarios que residen fuera y empresas locales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 26 de diciembre 2024, 18:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El tradicional evento 'Uvas de Talento', organizado por el Cabildo de Gran Canaria a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), reunió este año a cerca de 90 profesionales canarios que trabajan fuera de las islas. Este encuentro anual no solo celebra el regreso de muchos a su tierra natal por Navidad, sino que también busca fortalecer los lazos profesionales y fomentar nuevas oportunidades de colaboración entre los miembros de la red Talento Gran Canaria y el ecosistema empresarial local.

Un año más, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, aprovechó la ocasión para felicitar la Navidad a los asistentes y destacó la importancia emocional y profesional de este evento que «ya se ha convertido en una referencia navideña que refuerza la conexión con nuestra isla». «Este tipo de encuentros no solo impulsan el retorno del talento, sino que también generan nuevas oportunidades de negocio y desarrollo profesional», apuntó el presidente, que también agradeció la implicación de las empresas participantes, que contribuyen activamente a abrir puertas para estos profesionales y fortalecen el tejido económico local.

En ese sentido, el presidente, animó a los profesionales asistentes al evento a regresar a Gran Canaria, «a identificar las nuevas oportunidades de emprendimiento y de desarrollo profesional que ofrece el actual marco económico de la isla», que incluye crecimiento empresarial, sectores emergentes, empresas de reciente creación, etc. «Estoy seguro de que entre todas ellas encontrarán nichos que los motivarán a regresar a la isla», apostilló.

Precisamente de la experiencia de los profesionales canarios que han regresado a la isla y de sus posibilidades de crecimiento profesional versó el tema de la mesa redonda planteada en el evento de este jueves. Y es que el 74,4% de los miembros de la red han manifestado su interés por regresar a la isla.

Así, como todos los años, el evento propuso una de debate en la que participaron profesionales canarios, miembros de la red Talento Gran Canaria. En esta ocasión la mesa planteó el papel de los sectores emergentes y el crecimiento empresarial en la isla como puntos clave para fomentar el retorno de los profesionales canarios.

Ampliar

Tras varios años fuera de las islas, la mayoría de los profesionales que regresan a Canarias lo hacen por motivos personales, como hizo Eduardo Bahamonde, asociado en Montero | Aramburu Abogados que, tras 18 años en la península, regresó a la isla fundamentalmente por temas familiares. También regresó por estar más cerca de la familia Carmen Murias, actualmente oncóloga en Hospitales Universitarios San Roque: «en Londres nunca me sentí como en casa», aseguró durante la mesa redonda. Sin embargo, reconoció que «vivir fuera aporta mucho profesionalmente» y le permitió adquirir una experiencia «que de otra manera no habría conseguido aquí». En la misma línea se pronunció Miguel Peñate, ingeniero y responsable de aplicaciones móviles en Google, quien reconoció que la mayoría de las empresas de la península tienen un volumen distinto y en Canarias hay menos puestos medios y de dirección, por lo que las posibilidades de desarrollarse profesionalmente no son las mismas». «Pero, por otro lado, cuanto más pequeña la empresa, más contacto con el negocio, con la economía local, que es divertidísimo», apostilló el ingeniero. Por otro lado, «está cambiando mucho el modelo de trabajo y ahora puedes trabajar desde cualquier sitio, no tienes que estar físicamente para dirigir un negocio», aseguró Adrián del Toro, director de laboratorios que, tras varios años en Chile, ha regresado a la isla. «Trabajar fuera te curte en algunos aspectos y se va creando un perfil que las empresas valoran mucho, y ciertos modelos sí te permiten seguir creciendo porque el trabajo se hace en remoto».

La red Talento Gran Canaria, que une a profesionales canarios residentes fuera del archipiélago y a empresas locales, supera ya los 1.500 miembros en 59 países, y las 130 empresas colaboradoras, dispuestas a recuperar este talento para la isla a través de cerca de 60 ofertas de empleo publicadas para la comunidad.

Los miembros de la red desarrollan su actividad principalmente en sectores como la informática, el marketing, las finanzas, la investigación científica, la arquitectura y el turismo, entre otros muchos. La mayoría de ellos trabajan y residen en la España peninsular (51,2%), seguido de Reino Unido y Alemania, con un 11,5% y un 7%, respectivamente.

Con eventos como este y los Afterworks que celebra en distintas ciudades como Madrid, Barcelona o Londres, el Cabildo reafirma su compromiso de fortalecer los lazos entre los canarios que viven fuera y su tierra natal, fomentando el desarrollo económico y social de Gran Canaria mientras mantiene viva su esencia cultural y profesional.

Temas

Cabildo de Gran Canaria