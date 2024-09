El concejal José Moreno, de Fortaleza de Santa Lucía, se da de baja del partido

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Lunes, 16 de septiembre 2024, 11:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El concejal en la oposición por la Fortaleza de Santa Lucía, José Manuel Moreno, ha presentado la baja del partido, del que fue cofundador hace 18 años, por la «deriva» que considera ha tomado la formación y que le lleva a la «senda del abismo». No renunciará al acta, por lo que pasará al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Santa Lucía.

En una carta dirigida al presidente del partido, Santiago Ramírez, Moreno recuerda que fue el afiliado número 2 y que desde el inicio siempre ha mantenido las mismas ideas, defendiendo los mismos principios y valores.

Agrega que hasta ahora las diferencias de criterios nunca habían sido incompatibles con su militancia. «Un partido político no es un ganado de cabras flanqueado por perros pastores que sigue dócilmente a su pastor. Es, o debería ser, un conjunto de hombres y mujeres libres, que sustentan principios, que se adhieren a valores, que promueven acciones en consonancia con su visión del mundo y de la sociedad», agrega.

«Hasta aquí hemos llegado. Me voy», sostiene en la misiva dirigida a Rodríguez. «Creo que mi marcha es lo mejor que puede suceder a todos, dada la evidente distancia que ha ido creciendo entre lo que pienso y defiendo, con la deriva del partido, fundamentalmente en los últimos tiempos«, añade.

Abandono del proyecto

Por último, asegura que el proyecto político de La Fortaleza ha sido absolutamente abandonado últimamente.

Moreno también ha escrito una carta dirigida a los vecinos del municipio explicando los motivos de su marcha y en la que concluye que «nunca podrán comprar mis principio, y por supuesto, nunca serán vendidos».

Pese a la baja del partido, aún no ha presentado el escrito formal en el Ayuntamiento para solicitar su pase a los no adscritos, pero asegura que la decisión no tiene marcha atrás y que ha sido meditada y reflexionada por los problemas internos en la formación política, ya que no ha estado de acuerdo con determinadas decisiones.

Moreno es concejal desde 2011 y en el mandato anterior coordinó las áreas de Recogida de Residuos, Limpieza Viaria, Aguas y Contratación.

