Comfir-NC desvela que el carnaval de Firgas se adjudicó sin contrato

Comfir-NC en Firgas ha emitido un comunicado con el que denuncia que el carnaval de Firgas se hizo sin contrato. «Suma y sigue. Tras denunciar Comfir-NC recientemente el presunto robo de agua de un sondeo municipal y que el actual grupo de gobierno formado por el PSOE. UxGC, CC y PP, encabezado por el alcalde socialista Alexis Henríquez, adjudicaron a dedo 225.000 euros a una productora para las Fiestas de San Roque sin ningún tipo de licitación, ni contrato; ahora el grupo en la oposición destapa un nuevo escándalo con la adjudicación de los carnavales que igualmente se hizo sin contrato, ni licitación legal y que se adjudicaron por un importe de noventa mil euros, 90.000 euros«.

En la nota se añade que «según las averiguaciones llevadas a cabo por los concejales de Comfir, el grupo de gobierno municipal formado por el cuatripartito, y según se recoge en el informe de la Intervención municipal de junio del presenta año, »no se ha seguido el procedimiento correspondiente para adquirir la obligación«, advirtiendo que se «está ante una actuación que el ordenamiento jurídico, como ya ha venido manifestando este órgano, proscribe y exige rersponsabilidades», a mayor abundamiento en el punto tercero del citado informe se deja constancia de que «se trata de una mala planificación por parte del área», continúa el relato del informe instando la declaración de Nulidad de Pleno Derecho de lo actuado y manifestando «que se aprecian en el presente expediente los actos dictados prescindiendo del procedimiento: ausencia de contrato licitado cuando se produjo el gasto. En definitiva, acontece una contratación de facto no amparada en precepto legal, vulnerando lo dispuesto en el art. 37.1 de la Ley de Contratos del Sector Público» todo ello constituye «una negligencia grave y una falta muy grave cuya responsabilidad es disciplinaria y de exigencia contable o penal», concluye la Intervención municipal proponiendo «la suspensión de la tramitación de la factura, la revisión de oficio, dar cuenta al Pleno y al Tribunal de Cuentas e iniciar el correspondiente expediente disciplinario y/o sancionador».

Según ha podido saber Comfir, «el expediente se empezó a tramitar apenas diez días antes del comienzo de los carnavales, tiempo absolutamente insuficiente e inviable en la Administración Pública para culminar cualquier licitación o contratación, y que está suponiendo el modus operandi habitual del grupo de gobierno municipal y particularmente del alcalde Alexis Henríquez y del concejal de festejos Manuel Báez, que actúan con absoluta falta de planificación y de interés por el cumplimiento de la legalidad, produciendo una situación gravísima de inseguridad jurídica y económica al Ayuntamiento y poniendo en un estado de absoluto estrés e indefensión al Secretario General y a la Interventora Municipal que se ven sin tiempo material para poder emitir los informes que garanticen la legalidad del procedimiento y su buena ejecución, una situación que está siendo reiteradamente advertida en sus informes tanto por la Secretaría como por la Intervención municipal como muy grave y preocupante«.

«Comfir ha descubierto además que esta negligente y temeraria forma de actuar del grupo de gobierno municipal ha tenido como consecuencia el impago de noventa mil euros, 90.000 euros, a la productora Out Now Events AIE que cumplió con lo servicios solicitados a satisfacción y con la posterior devolución por parte de Intervención de la facturas presentadas al no existir ningún tipo de contrato. Ante los meses transcurridos sin cobrar la productora afectada por el impago ha presentado el pasado mes de julio denuncia contra el Ayuntamiento de Firgas para hacer valer su derecho a ser indemnizada por los servicios prestados a satisfacción del cliente y reconocido en el informe que consta en el expediente, solicitando además que el Ayuntamiento sea condenado al pago de las costas procesales.

Para Comfir esta nueva denuncia es «la constatación innegable e indiscutible del desgobierno y descontrol que el alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, y el cuatripartito municipal han traído desde el minuto uno al Ayuntamiento de la Villa, y que está ocasionando un grave deterioro de la imagen del municipio, de la seguridad jurídica y económica del Ayuntamiento y de la confianza de vecinos/as, proveedores y empresas con el Consistorio firguense que tanto trabajo nos había costado recuperar en la Legislatura anterior y que apenas en un año han echado por tierra, fruto de su incapacidad, peleas internas e incompetencia. Firgas no merece esto», concluyen.

