Feria del Sureste: una cita que nadie quiere perderse

Rafael Falcón Vecindario Sábado, 9 de noviembre 2024, 16:16 | Actualizado 16:47h.

La Feria del Sureste es una cita ineludible para artesanos, agricultores y ganaderos de la comarca y el público se da cita en masa para disfrutar de un evento que se complementa con una infinidad de actividades. A pesar del calor reinante, con 30 grados, la jornada de este sábado transcurre con una masiva respuesta de ciudadanos que recorrían la Avenida de Canarias de Vecindario para sorprenderse con algunos de los puestos, comprar productos frescos de kilómetro 0 o irse con algunas compras de artesanía pensando ya en las inminentes fiestas navideñas.

El ambiente fue espectacular desde primera hora. Los artesanos destacan que «no se puede faltar a la Feria del Sureste». Por quinto año acude la italiana Deborah Maggiore. Natural del Norte de Italia, lleva 14 años residiendo en Montaña Los Vélez, en el municipio de Agüimes. Esta artesana recicla discos de vinilo antiguos y los convierte en auténticas obras de arte. «Reciclo los vinilos y hago todo tipo de creaciones, a nivel de música, deportiva, etc. Esta Feria me da a conocer y también son días en los que la gente me hace muchos encargos», destaca.

Ampliar Deborah Maggiore transforma vinilos en obras de arte. Cober

Por su parte, Francisco Arbelo muestra su arte con el cuero y la piel. Este artesano de Sardina del Sur (Santa Lucía) reconoce «la importancia de esta muestra, ya que es una cita obligada para todos nosotros», afirma. Al igual que Lorenzo Oliveiro Pérez, que continúa desde Ingenio con su marca agrícola Canaturex dedicándose al cultivo, cría, recolección y exportación de cochinilla seca. La feria cuenta con 150 puestos distribuidos de manera equitativa en productores de los municipios de Santa Lucía de Tirajana, Ingenio y Agüimes.

La Avenida de Canarias, a lo largo de todo el día, tuvo infinidad de actividades, donde no faltó la música canaria, la muestra ganadera, los juegos tradicionales y zonas para que los más pequeños tuviesen también su espacio. La Agrupación Coros y Danzas de Ingenio, así como la Agrupación Roca Canaria de Santa Lucía, amenizaron la calurosa mañana. Esta noche, Los Gofiones, Juan Antonio Cabrera y Salvapantallas se subirán al escenario de la Feria del Sureste que contó también a lo largo del día con Cocinando El Sureste, donde cocineros y cocineras mostraron sus dotes culinarias y compartieron con los asistentes los secretos de la cocina.

Este domingo la Feria del Sureste vivirá su última jornada. No se la pierdan.