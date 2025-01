El Cabildo busca probar las «mentiras» sobre el CADI de El Tablero un día antes de la protesta

«Me parece lamentable este lavado de imagen para dejarnos mal»

Serbella Artiles, presidenta del AMPA del CADI de El Tablero, no ocultaba este jueves su indignación por la visita organizada por el IASS. «Me parece lamentable este lavado de imagen para intentar dejarnos mal a las familias a 24 horas de las concentración». Centró sus críticas en Redondas, a quien responsabilizó de una iniciativa «bochornosa y humillante». Le recordó que las quejas de las familias están fundadas y que están motivadas por una necesidad, la de garantizar el bienestar de los usuarios. No entiende que actúe así. «Sabe que tenemos razón, que ha mostrado una actitud negligente y que si no llega a ser por nuestra insistencia, por ejemplo, el CADI de El Tablero seguiría sin médico». Insiste en advertir de las malas condiciones laborales del personal, que les lleva a protagonizar un absentismo del 12%. «Ahora fue con los medios a decir que todo está perfecto...», se quejó. Artiles intervendrá hoy en el pleno del Cabildo, donde se debatirá la situación de los CADI mientras las familias se manifestarán en la calle. El 12 de febrero se reunirán con Redondas.