Batería Ande ofrece una jornada deportiva inclusiva para 350 participantes

Unas 350 personas, entre deportistas (200), monitores, personal de seguridad y personas voluntarias participaron este viernes en el XVII Encuentro Batería Ande celebrado en el pabellón Nicolás González Vega de la Villa de Ingenio. El acto fue organizado por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, a través del Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual de Ingenio, en colaboración con la Asociación COMPSI (Coordinadora de Centros Ocupacionales de Las Palmas).

Esta Batería tiene como objetivo fomentar la participación de personas con discapacidades intelectuales, físicas y sensoriales de distintos centros ocupacionales y residenciales de la isla durante una divertida jornada que une deporte y confraternización. La misma comenzó con la apertura oficial por parte de la concejala de Servicios Sociales, Almudena Hernández, y del concejal de Servicios Sociales de Santa Brígida y vocal de COMPSI, Carlos Carrión.

El acto contó con la colaboración de diversas entidades, empresas y cuerpos de seguridad y emergencias, como la Policía Local de Ingenio y Protección Civil, así como al CIFP Villa de Agüimes, a través del alumnado de los Módulos de Atención a Personas en Situación de Dependencia y TAFAD, y al alumnado del PFAE ARTESA (en la especialidad de atención a personas en situación de dependencia) y del PFAE Alina (cocina) que se imparten en la Fundación para la Promoción del Empleo de la Villa de Ingenio.

Durante el acto se hizo entrega de un presente, unas esculturas realizadas por los usuarios del Centro Ocupacional de Ingenio, a cada uno de los centros ocupacionales participantes en agradecimiento por su asistencia: el CO Envera, CO Teror, CADF Arucas, CO Agüimes, CADI El Tablero, CO Guía, CO Santa Brígida, CO Vecindario, CADI. San José Longueras, CADI Obispo Padre Cueto y CO Ingenio.

Las pruebas estuvieron divididas en cuatro categorías, oro, plata, bronce y pruebas adaptadas, suponiendo un reto de autosuperación para las personas participantes el ir pasando de categoría edición tras edición.