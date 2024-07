Audi Golf Night by Mahou & Lopesan, un evento de otro planeta Maspalomas Golf acogerá el próximo 26 de julio la 14 edición de una fiesta que contará con un market gastronómico con más de 40 restaurantes representados | El dúo DJ Xite & Clara pondrá la nota musical a la noche

Audi Golf Night by Mahou & Lopesan da el pistoletazo de salida a su edición de 2024. Organizadores, patrocinadores y colaboradores se han dado cita en Maspalomas Golf para ofrecer todos los detalles de la 14º edición que se celebrará el próximo 26 de julio.

Audi Golf Night by Mahou & Lopesan promete superar todas las expectativas con una oferta gastronómica y de ocio de alto nivel, además de multitud de sorpresas que harán de la noche un encuentro inolvidable.

Este encuentro marca el regreso de una de las noches más emocionantes y esperadas del verano. El próximo 26 de julio, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan vuelve por todo lo alto en el entorno de Maspalomas Golf con el apoyo de Audi, Mahou y Lopesan, como patrocinadores principales, y Audiovisuales Canarias, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Canaragua, Iqos, Guess, Fund Grube, Ikigai by Hospitales San Roque, Binter, Mint, Corsua, Ahembo, Saphir, Deqú, Galerías Ricard, Inmobiliaria La Boutique, Brokermam Seguros, Protelum Consultoría, Rivercan, Riverside, Santander Agentes San Agustín y Coca Cola como colaboradores.

Durante el encuentro, María Ley, Gerente de Maspalomas Golf y directora del evento, dio la bienvenida a los presentes, agradeciendo especialmente a todos los patrocinadores y colaboradores el esfuerzo, la ilusión y la confianza que año a año depositan en Audi Golf Night by Mahou & Lopesan para que sea un día único y mágico. «Maspalomas Golf volverá a transformarse para volver a sorprender a todos los asistentes, tanto por la decoración como por la oferta gastronómica y de ocio, que se ofrecerá esa noche en un entorno único en Gran Canaria», puntualizó María Ley.

En esta nueva edición, Audi Canarias repite como patrocinador oficial y co-organizador del evento. «Año tras año, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan sigue siendo una de las citas más especiales para Audi Canarias. No solo porque este evento se ha convertido en el momento más esperado del verano en Gran Canaria, sino porque en él confluyen la máxima expresión entre sofisticación, exclusividad y tecnología de vanguardia. Y esto no sería posible sin el incansable trabajo que hay detrás de la organización, junto a Maspalomas Golf y todos los patrocinadores, que hacen posible que cada edición sea más sorprendente que la anterior», aseguró Jocelyne Suárez, Communication Manager de Audi Canarias.

Y es que Audi será el encargado de poner el toque sofisticado, elegante y, sobre todo, premium, gracias al despliegue de una gama de modelos sostenibles y de altas prestaciones que no dejará indiferente a nadie. Entre ellos, los asistentes podrán ver el inconfundible RS e-tron GT, símbolo de potencia, deportividad y sostenibilidad gracias a su naturaleza completamente eléctrica, que además también estuvo presente durante el encuentro de patrocinadores.

Por su parte, Jorge Marrero, Marketing Manager de la Unidad de Negocio de Canarias de Mahou San Miguel, expresó la satisfacción de la marca por volver a formar parte de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan un año más. «Como cerveza orgullosamente elaborada en Canarias, desde Mahou nos complace muchísimo ser parte de uno de los eventos más esperados del año y, además, hacerlo presentando una edición especial de nuestra cerveza diseñada por el artista multidisciplinar Bejo, músico e ilustrador canario», aseguró Jorge Marrero.

Cober

Lopesan Hotel Group también aporta su experiencia como proveedor de servicios y experiencias de máxima calidad, apoyando una iniciativa que permite consolidar Gran Canaria como un destino turístico de referencia a nivel internacional. Lopesan Hotel Group contará con moderno stand en el que la elegancia, la sofisticación y la sostenibilidad se fusionarán para ofrecer un espacio único, acorde con la calidad y exclusividad que caracterizan a la propuesta hotelera de la compañía. Los asistentes tendrán la oportunidad de saborear una degustación de comida asiática regada por champagne Moët & Chandon, «una combinación perfecta para disfrutar de un evento extraordinario«, señaló el CEO de Lopesan Hotel Group, Francisco López. Esta histórica alianza con la Audi Golf Night, sirve para »reforzar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la isla, a través de la creación de experiencias de ocio y diversión excepcionales«, concluyó Francisco López.

Este año, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan se celebrará bajo la temática del Universo. En esta nueva edición, los invitados podrán embarcarse en una aventura intergaláctica y convertirse en viajeros espaciales por un día para descubrir todas las maravillas del Universo Audi Golf Night by Mahou & Lopesan. Maspalomas Golf se transformará para sumergir a todos en un ambiente cósmico que los trasladará a los confines del espacio exterior, donde cada detalle estará cuidadosamente diseñado para cautivar sus sentidos y ofrecerles una experiencia de otra galaxia.

Pero, sin duda, la gran apuesta de la noche vendrá de la mano de la exquisita oferta gastronómica del evento. Más de 40 reconocidos restaurantes de Gran Canaria se darán cita en el market gastronómico de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan para ofrecer sus más exquisitas creaciones. Los asistentes podrán deleitarse con una variedad de propuestas culinarias que van desde sofisticados entremeses hasta creaciones gourmet inspiradas en la temática espacial del evento. Cada bocado será una explosión de sabor que, además, estará perfectamente maridado gracias a las cervezas Mahou y las bebidas ofrecidas por una selección de barras premium.

Por si fuera poco, este año, el escenario Audi brillará más que nunca gracias a la actuación del dúo de DJ Xite & Clara. La pareja artística llega a Audi Golf Night by Mahou & Lopesan después de haber conquistado algunos de los eventos más exclusivos del panorama nacional, como los Premios Goya.

Como cada año, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan continúa con su labor social en favor de aquellos que más lo necesitan. Por eso, este año, todo lo recaudado durante el sorteo benéfico celebrado en el evento será donado a la Fundación Alejandro da Silva, así como al Golf Adaptado, con la finalidad de facilitar el acceso y la práctica deportiva del golf a personas con movilidad reducida.

