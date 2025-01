«La Aldea tiene que resurgir, de eso sí me siento orgulloso, lo hemos conseguido»

Gaumet Florido La Aldea de San Nicolás Sábado, 11 de enero 2025, 23:10 Comenta Compartir

Víctor Hernández, alcalde de La Aldea de San Nicolás hasta el viernes pasado, confiesa que le supo a poco el año y medio en la presidencia corporativa, pero se siente satisfecho por los proyectos que deja encaminados.

- El pleno para la elección del nuevo alcalde será el 17 de enero, el próximo viernes. ¿Está en condiciones de asegurar que va a haber un traspaso sin sorpresas?

- Evidentemente no va a haber sorpresas...

- Al menos por parte del PP, ¿no?

-Evidentemente no. Por parte del PP no habrá sorpresa ninguna. Por eso se llegó al acuerdo en junio del 2023, para que se consumara este matrimonio PP-NC en un nuevo cambio.

- NC atraviesa ahora una fase difícil, con divisiones internas. No sé hasta qué punto eso puede perjudicar al pacto en La Aldea...

-Las cuestiones de la convivencia en casas ajenas prefiero dejarlas ajenas. Mientras no afecte a la parte municipal, y sobre todo a la parte que corresponde al PP. Por ahora no ha afectado nada. Y vivo ajeno a eso, porque desconozco cómo está esa situación.

- ¿Puede definirme, en un adjetivo, la relación que existe entre PP y NC en este gobierno?

- La verdad que buena. Hace nada estuvimos ahí hablando Pedro y yo y compartimos que la relación entre los dos es la más cordial, la más potente que en este caso tiene que haber. Si hay transparencia entre los líderes, lo demás va casi solo.

«Hace nada estuvimos hablando Pedro y yo y compartimos que la relación entre los dos es la más cordial»

- Es hora de hacer balance, ya que deja la alcaldía. ¿No le sabe a poco un año y medio de mandato nada más como alcalde?

- La verdad es que sabe bastante a poco. Ahora, cuando realmente vas con velocidad de crucero, cogiendo un poco las riendas y planificando. Al principio es como todo, una avalancha de emociones. Los primeros meses como alcalde me coincidieron con el verano. Enseguida nos vinieron las fiestas de barrio, las patronales, con lo que no teníamos margen para casi nada. Luego, a partir de enero del año pasado, fue cuando empezamos a ir poniendo las pequeñas semillas, los cimientos, para que ahora poco a poco vayan creciendo. Y en esa senda estamos ahora. Pero bueno, el trabajo sigue, eso es lo que importa.

Ampliar Cober

- ¿Cree que la población entiende este tipo de pactos? ¿No se pone por encima la legítima ambición de los partidos y de las personas para ocupar la alcaldía a la eficacia en la gestión?

- Me alegra mucho que me haga esa pregunta, porque es verdad que es la primera vez que en este municipio se apuesta por una alcaldía 'timeshare'. Evidentemente, intentamos que no afecte, ya no solo a la población, sino también a los trabajadores y, sobre todo, a lo que son los dos grupos. Porque creo que eso es lo más traumático. Esa sensación de que ahora está uno de alcalde y luego el otro, si será diferente o no será diferente. Eso puede generar incertidumbre, y eso es lo que intentamos evitar. Lo cierto es que el tren está en marcha y que tiene que continuar.

- Mucha coordinación, supongo.

- Sí, evidentemente, y lo importante también es que haya unión, que siempre estemos 'one to one', unidos, para que no haya dispersión, eso de unos por un lado y otros por el otro. Eso sí se notaría y no es positivo para nadie.

- Estos días, por desgracia, La Aldea ha vuelto a salir en titulares por un problema de seguridad ciudadana... ¿Es de recibo que La Aldea se pase horas, durante las noches, sin Policía Local y sin Guardia Civil, eso es normal? ¿Se puede garantizar así la seguridad?

- A ver, esto es un problema del Estado, porque la competencia en seguridad ciudadana la tiene la Guardia Civil. Eso lo tenemos todo el mundo claro. Y así se lo hemos hecho llegar por varías vías, tanto a la subdelegada como al delegado del Gobierno. Tiene que haber una solución. Sé que ellos tienen sus problemas, pero nuestro municipio no puede vivir bajo estas circunstancias. Por eso seguimos reclamando que el cuartel de aquí de la Guardia Civil del municipio tiene que estar completo y que no puede estar a expensas de otros municipios. Porque no es lo mismo estar a 3 minutos del cuartel de Guía, de cuya jurisdicción dependemos, o a 10, como está Agaete, que estar como nosotros, mucho más lejos.

- ¿Ha tenido respuesta de la administración, está contento con el resultado de sus demandas?

- Hombre, estoy bastante descontento porque no vemos resultados. Sí sabemos que ellos también están con falta de efectivos, pero es un problema que ellos tienen que resolver a nivel estatal, porque hay una gran demanda en esta población y no se nos están dando respuestas desde la Delegación de Gobierno.

«Seguimos reclamando que el cuartel de aquí de la Guardia Civil tiene que estar completo»

- Pero en La Aldea ya se ha llegado incluso a casos, un tanto graves, en el que la gente ha intentado tomarse la justicia por su mano porque no se siente respaldada por las fuerzas policiales...

- Evidentemente, y es una circunstancia que no puede ocurrir.

Ampliar Cober

- Intente destacarme, por favor, aquellas tres actuaciones más significativas de su etapa como alcalde del municipio...

- Es difícil porque muchas de ellas están en camino, me coge con muchas a medias. Se han desbloqueado muchísimas cosas, como subvenciones, y luego hay actuaciones a las que se les ha buscado financiación, gracias al Cabildo, que nos ayuda muchísimo. Somos un municipio pequeño y no podemos depender de nuestros propios ingresos, sino de financiación externa, del gobierno insular y del regional, y por esa parte sí que estoy muy contento. Por ejemplo, el plan de cooperación nos ha ayudado con bastante dinero para mejorar infraestructuras, como la ampliación del cementerio, la mejora de la red de riego y de los depósitos de abastecimiento...

- ¿Ya está produciendo más la desaladora?

- Sí, ya produce más. También tenemos un plan de asfaltado para Tasarte, otro para financiar también la limpieza de la planta de transferencias de residuos, y hay otro de empleo y formación, para el que el Gobierno de Canarias nos da 350.000 euros...

- ¿Le preocupa que esos logros los rentabilice ahora Suárez?

- Bueno, yo esto lo veo como un trabajo de grupo, no lo veo como usted me lo plantea, porque al final es un trabajo en conjunto. Él tendrá unas cosas, yo tendré otras. En este caso, mi labor era buscar el dinero, ahora la labor ya no solo es gestionarlo, trabajarlo y luego justificarlo, sino también presentar a la sociedad, pero yo creo que lo que importa es que tenemos el dinero y que hay que gestionarlo. Esa es la labor más importante. Puedes tener ideas, puedes tener proyectos, pero si no tienes financiación, no puedes llevar a cabo nada. Ahora tenemos financiación, ahora hay que hacerlo realidad. Creo que eso lo que más importa ahora mismo, el bien común. Ya lo de los premios viene después, pero al final viene todo como un conjunto.

- Hay voces que dicen que usted ha puesto demasiado acento en las fiestas y menos en otras cosas más necesarias. ¿Qué tiene que decirles?

- No creo que hayamos puesto más o menos acento, sino que hemos dinamizado el municipio, y para dinamizar el municipio, evidentemente hay que hacer muchos eventos, y hay que tenerlo en el candelero. Con eso ganamos todos, no gana solo el que va a venir a tocar la música, o el que hace el evento; ahí gana el comerciante, el del restaurante, el de la gasolinera, el del hotel, ahí ganamos todos. Eso es una ayuda global. Entre más generas, más estás en el candelero. Eso es muy importante. La Aldea tiene que resurgir; de ese hecho sí me siento muy orgulloso, Lo hemos conseguido.

- Dinamizar la economía local.

- Efectivamente, y ha mejorado, porque si comparamos el cierre del 2024 con el de 2023, tenemos 56 parados menos, y con una población mayor; estamos por debajo de los 570 desempleados en el municipio, un éxito muy importante para este gobierno.

«El dinero para la carretera de La Aldea está más que garantizado. Hay más trabajadores que antes»

- Hablando de empleo, se le ha criticado mucho últimamente porque el gobierno se quedó fuera de los PFAE en 2025. ¿Cabe interpretarlo como un fracaso?

- No, evidentemente que no, porque tenemos el PFAE de Garantía Juvenil. Como los PFAE normales eran por concurrencia competitiva, ocurrió lo que ocurrió. Los pedimos en tiempo y forma, pero los dineros son los dineros, esto es así. No solo mire a nuestro municipio. Otros con más población como Telde se quedaron fuera, y no tiene absolutamente nada, ni siquiera tiene Garantía Juvenil.

-¿A La Aldea le queda el de Garantía Juvenil?

- Sí, el de Garantía tiene PFAE, y es más, tuvimos que rechazar un segundo de Garantía Juvenil. Pero además hemos conseguido 'in extremis' el plan de empleo municipal.

- ¿Y por qué han tardado tanto en aprobarlo?

- Por circunstancias ajenas. Los convenios tienen que firmarlos el Servicio Canario de Empleo y también la Fecam. Todo tiene que hacerse en el último momento, y hemos necesitado contar con un informe de sostenibilidad para justificar que asumimos una competencia que no es nuestra. Es algo novedoso, hemos aprovechado esta oportunidad y ha salido este plan de empleo. Una cosa compensa la otra.

- ¿Cuántos desempleados se van a beneficiar?

- Con cargo a ese Plan de Empleo Municipal, 12 personas. Estarán contratadas 12 meses.

Ampliar Cober

- Hay un asunto delicado, judicializado, el que tiene que ver con la residencia de mayores. ¿Siente que el Ayuntamiento ha actuado bien con ese expediente?

- Es que quien llevó directamente toda la gestión de este caso fue la compañera...

- ¿Pero el alcalde tendrá algo que decir, no?

- En este caso, las decisiones las toman la presidencia y su consejo rector, con independencia de que nosotros, como corporación, tengamos la competencia final.

- Por su respuesta, ya veo que una de las claves de este gobierno es que no uno no se mete en las cosas del otro...

- Eso lo tengo clarísimo. Ahí sí lo he querido dejarlo bastante claro, que cada uno tiene que, en este caso, gobernar para todos, pero cada uno tiene que ser responsable de lo que hace en su propia área. Así que ahí prefiero no entrar en detalles.

- El PSOE ha denunciado estos días que pese a que su partido está en el Gobierno de Canarias, es la primera vez en años que La Aldea se queda fuera del presupuesto regional...

- Ellos han dicho que no hay dinero para la carretera de La Alea, pero ya he hablado con Pablo Rodríguez (consejero de Obras Públicas del Gobierno) y ese dinero para la carretera está más que garantizado. Incluso hay más trabajadores hoy que antes. Pero es que, además, el vicepresidente, 'in extremis', nos ha financiado esos 350.000 euros para ejecutar durante 2025 un plan para fomentar la creación de empresas.

- ¿Y es cierto que se eliminó una partida para el anillo insular?

- No, esa nunca ha estado pese a que yo siempre la exijo y la pido.

- ¿Y qué explicaciones le da el Gobierno? En Tenerife ya se está invirtiendo...

- Bueno, yo tengo claro que esta es una inversión prioritaria para Gran Canaria. No hay que mirarla solo como una obra para La Aldea.

«Puedo dormir tranquilo. Creo que eso es importante »

- ¿Hasta cuándo habrá un sector tomatero fuerte en La Aldea?

- No sabría decirle, lo que le puedo decir es que el sector primario sí tiene vida, de manera global, por esa diversificación por la que estamos apostando en nuestras tierras, donde no solo plantamos tomate, sino también plátano, papayo y otros productos que pueden darse bastante bien, como pueden ser los melones, con buenos datos ya en Tasartico.

- ¿Todo pasa por la reconversión?

- Siempre ha estado en la reconversión, porque lo bueno es que tenemos una tierra muy agradecida. Lo malo es que tenemos un problema de agua, no llueve, así que tendremos que mirar al mar para poner desaladoras. Hay mucha gente que vive en La Aldea del sector primario y para ellos no es agradable que se les ponga una fecha de caducidad. Aquí nos resistimos a eso. Hay que hacer lo posible por que esto continúe.

- Parece que este curso seguirá sin educación de 2 a 3 años en el Virgen del Carmen.

- Bueno, no lo sé, ya están las reformas, las aulas están bastante avanzadas. A lo mejor podrán estar operativas para el final del último trimestre de este curso. Es una esperanza, pero ya el Gobierno de Canarias está en ello.

- ¿Qué objetivos se marca, sí o sí, para este mandato?

- Mire, el objetivo final que me marqué es el compromiso de la cercanía con la ciudadanía, estar con ellos y creo que lo he cumplido. Es un propósito que creo que debemos tener todos los alcaldes. Si tú te sacas de esa línea, se desvirtúa un poco todo.

- ¿Alguna espina clavada?

- No. Puedo dormir tranquilo. Creo que eso es importante.