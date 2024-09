Aguas de Teror facilita el material escolar a 2.300 alumnos del municipio

CANARIAS7 Teror Miércoles, 11 de septiembre 2024, 18:51 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Todo el alumnado de Teror inicia el curso con el material escolar entregado por Aguas de Teror Educa desde finales de agosto en los CEIP Miraflor, Monseñor Socorro Lantigua y Huertas del Palmar, que ya cuentan con los lotes de una campaña que llega a más de 2.300 alumnos.

La presidenta y el consejero delegado de Aguas de Teror, Mónica Nuez y José Agustín Arencibia, y el concejal de Educación, Moisés Rodríguez, acudieron a los centros para supervisar la entrega del material, adaptado a las necesidades solicitadas por los colegios.

Este año, como novedad, se incorpora la tarjeta virtual para el alumnado de Teror de Bachillerato, Ciclos Formativos, Universidad, Máster, Escuela de Idiomas, Conservatorio de Música y Educación Especial.

El alumnado de Secundaria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos recibe hoy una tarjeta-abono en horario escolar para retirar el material en las librerías del municipio. Para el de Secundaria será física y para el de Bachillerato y Ciclos Formativos será virtual.

Para recibir la tarjeta virtual, el alumnado deberá facilitar hoy su DNI y teléfono para poder recibirla en su móvil. Si no tienen móvil podrán recibirla en el dispositivo de algún familiar. Si a partir del día 16 no la han recibido o no han podido descargarla podrán pasar por la Librería Trébol + APP Informática Teror para resolver cualquier incidencia.

La entrega de la tarjeta-abono física para alumnos de las Escuelas Infantiles, Infantil y Primaria, será hoy, de 16.00 a 18.00 horas, en la Casa Consistorial.

El 17 de septiembre se entregará la tarjeta-abono física para Secundaria y Centro de Adultos, de 16.00 a 18.00 en el Centro de Mayores, para canjearla luego en la Librería Gredas.

A partir del próximo lunes, los alumnos de Bachillerato, Ciclos, Universidad y Máster, Escuela de Idiomas, Conservatorio de Música y Educación Especial que estudien fuera de Teror recibirán su tarjeta virtual en el móvil. A lo largo de la semana, por WhatsApp, recibirán el enlace para descargarla y utilizarla en Librería Trébol + APP Informática Teror.

