«Los aborígenes vinieron del Sáhara»

Eran del Sáhara, vinieron por la desertización de su espacio vital y se guiaron por las aves migratorias. Esta es parte de la tesis que defiende en su nuevo libro Antonio Macías, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Laguna, ya jubilado. En su obra 'Los Aborígenes Canarios. Tres milenios de historia', que fue presentada este miércoles en la Casa Condal de San Bartolomé de Tirajana, argumenta que los pobladores de las islas antes de la conquista castellana eran saharianos y no norteafricanos, tesis esta última que, según dejó caer, tiene trasfondo político.

El autor, en el centro, dialogando con el actual alcalde, Marco Aurelio Pérez, a la izquierda, y un exalcalde, José Juan Santana.

Macías se agarra, de entrada, a una máxima de la teoría migratoria. «Todo canario sabe que nadie emigra sin saber a dónde va, y que decide moverse después de comparar su mísero presente con las expectativas del futuro». De acuerdo a este principio, «ningún pueblo norteafricano podría conocer el archipiélago, tendría que ser uno más próximo». ¿Cuál? El sahariano. ¿Y cómo sabía de la existencia de las Canarias? «Por las aves migratorias, como se colonizaron todas las islas del Pacífico». Macías recordó que aquellos pueblos vivían de la observación de la naturaleza y sabían leer los viajes de las aves.

A estos argumentos añade otro: la motivación. «Tenían un motivo para marcharse: la desertización del Sáhara». Y otro que entiende clave: que cuando un pueblo emigra se lleva con él todo su bagaje cultural y económico, sus animales y sus herramientas. Siendo así, repara en un detalle que no ve baladí. «En el bagaje que trajeron no hay nada del Norte de África, porque en el 3.000 antes de Cristo ya existían allí la palmera datilera, los arados, los animales mayores, la viticultura o la oleicultura, pero nuestros aborígenes no tenían nada de eso; es más, araban con un palo, como lo hacían los pueblos de un Neolítico temprano», dijo este miércoles en declaraciones a este periódico minutos antes de presentar su libro junto al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y la edil de Cultura, Elena Álamo. Eligió este municipio porque aquí, en Tunte, pasó su infancia y porque aquí nació su pasión por la historia.

Antonio Macías, con su obra.

«Era un pueblo neolítico» respecto al que en esta obra ofrece, como novedad, «un relato de su historia, no de la arqueología» y dice que lo hace desde la perspectiva del cambio cultural. «Lo más importante no es cuándo llegaron, sino cómo vivieron durante milenios en este archipiélago, que no es ningún paraíso, sino que tiene enormes limitaciones».

Macías cuenta «cómo vivieron aislados y qué hicieron para no sucumbir al aislamiento». En ese sentido, destaca de aquellos pobladores que «fueron actores, no víctimas de su destino». Frente a otros pueblos que «sucumbieron a su destino, se comieron y se mataron entre ellos, los canarios fueron un ejemplo de cómo el hombre puede vivir en paz y no en guerra».

El libro, de la editorial Artebirgo, estará en las librerías a partir de la semana próxima.