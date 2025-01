160 viñetas para reflexionar con J. Morgan

Cristina González Oliva Agüimes Sábado, 11 de enero 2025, 23:14 Comenta Compartir

Es difícil escoger solo 160 viñetas de las más de 12.000 que ha publicado en CANARIAS7 Jesus Verdú, más conocido como J. Morgan, a lo largo de más de tres décadas. Y esa selección forma parte ahora de la exposición 'Pensar y reír', que abrió el viernes en la Sala de Arte de Agüimes, en la Casa de la Cultura, y que podrá visitarse hasta el 7 de febrero de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas.

En ella, el dibujante gráfico ha escogido algunas de las más modernas de diferentes temáticas, algunas más 'duras' como la intolerancia hacia el otro que impera en los últimos años, pasando por la inmigración, la desinformación, el negacionismo climático, la pederastia en la Iglesia y las guerras, para hacer un recorrido por temas más amables y cotidianos como tiene acostumbrados a sus lectores a través del matrimonio formado por Carmelito y Candelaria de La Encarnación y sus hijos Ayoze Zebenzuí del Cristo e Ylenia Cathaysa del Pino.

Para reflexionar

La muestra tiene como objetivo exponer cuál es el motivo de la viñeta humorística en la prensa, que no es otro que el de «reflexionar sobre los acontecimientos de la actualidad y reír de vez en cuando también», explica Verdú.

Ver 13 fotos Algunas de las viñetas que pueden verse en la muestra. Arcadio Suárez

«El humor tiene como propósito destacar los aspectos ridículos o absurdos de nuestra condición social, de nuestra condición humana y queda reflejado en esta exposición», agrega.

«Yo entiendo que es la forma más saludable a veces de afrontar muchos temas de actualidad, alejándonos un poco de ese ambiente enrarecido, en ocasiones duro que podemos encontrar en redes sociales», detalla. Y por ello decidió dar de baja sus perfiles, primero el de Twitter (ahora X), después Facebook y finalmente Instagram, porque entiende que se ha pasado de dar una opinión a la diatriba, el insulto, la injuria y la amenaza.

Y es que «los sectarios llaman sectario a quien no quiere apuntarse a la secta. A quien no piensa igual. Exactamente lo mismo», resume. Aunque no le ha coartado su libertad de expresión, sí reconoce que termina afectando cuando se pone delante de un papel para dibujar una viñeta.

Un ejercicio de opinión

Eso sí, aclara que «desde el primer momento que pongo el rotulador en el papel, mi impronta personal, mis creencias, mis valores, mi esquema ético se vuelca en ese ejercicio, pero es un ejercicio de opinión. Es verdad que yo intento hacerlo con honestidad», resume. A veces utiliza animales en lugar de personas porque suaviza el mensaje si es demasiado duro, apunta. También es consciente de los tres temas tabú de España: la monarquía, la religión y el fútbol.

Además de la exposición, J. Morgan impartirá un taller gratuito de iniciación a la creación de viñetas el 15 de enero, mientras que el 6 de febrero, a las 19.30 horas, ofrecerá una conferencia de acceso libre sobre la viñeta como género periodístico.