Nuevos dispositivos de rescate en playas en Punta Gavioto y las Arenas

Canarias7 Puerto del Rosario Lunes, 30 de diciembre 2024, 22:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la Concejalía de Playas, busca garantizar la seguridad en sus costas con la instalación de un Totem One Up, en la playa de Punta Gavioto y otro en Punta de las Arenas, con el objetivo de mejorar la seguridad en las playas al tener conexión directa con el 112 SOS.

Este Totem se une a los ya existentes en las playas de Jarugo, Playa Blanca, Los Pozos, Puerto Lajas, Caletillas y Los Molinos.

One Up Totems son unas torres de acero de unos dos metros que se sitúan cerca de entornos acuáticos y en el que se encuentran los salvavidas, que al ser lanzados al mar se inflan automáticamente al contacto con el agua. Este producto es auto-sostenible y no necesita la conexión de la red eléctrica dado que dispone de un panel solar. En caso de necesidad, se conecta de forma automática con el 112 .