Enrique Pérez: «Transición Ecológica ha dejado huérfana a Fuerteventura en Residuos»

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 10 de agosto 2024, 22:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El responsable insular de Residuos, Enrique Pérez, confirma que Transición Ecológica incumple sus competencias en Fuerteventura.

– Después de un año de legislatura, ¿cómo cree que ha evolucionado la gestión de los residuos en Fuerteventura?

– Fuerteventura está avanzando a buen ritmo en la adaptación a las nuevas normativas en gestión de residuos. Estamos viviendo cambios muy importantes para adaptarnos a las Directiva Marco Europea y eso implica mayor esfuerzo por parte de todas las personas e instituciones. Ahora mismo, hemos dado un impulso muy destacado en el complejo ambiental de Zurita, con el inicio de las obras de la celda 4 y acabamos de desbloquear y lanzar ya a licitación la celda de inertes. Otro proyecto que próximamente estará en licitación es la adecuación del complejo por 2,7 millones. Por otro lado, ya hace unos meses impulsamos el Plan Director de Residuos y la nueva gestión del complejo con una importante inversión en medios materiales. Además, encargamos el proyecto de una planta de lixiviados y estamos ya trabajando para la adquisición de más suelo entorno a Zurita para poder ir dando respuesta al futuro de nuestra isla. En definitiva, en un año se han conseguido avances muy significativos que supondrán un antes y un después en la gestión de residuos.

– ¿Quién le ha puesto más piedritas en el camino en la gestión de los residuos?

–La verdad que no ha sido fácil, sobre todo porque nos falta el apoyo económico de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, cuyas competencias en este sentido están claras y no están cumpliendo con ellas. Casi podríamos decir que nos ha dejado huérfanos en todo lo relativo al área de Residuos. Ahora mismo no contamos con una obra tan fundamental para un adecuado tratamiento de los residuos, como es la planta Todo Uno, que lleva el Ejecutivo regional más de doce años construyendo y que no vemos una intención clara de acabar. Hay que recordar que Transición Ecológica ha impulsado estas plantas en todas las islas desde hace más de 20 años. Nuestra isla es la única que no tiene un tratamiento previo al depósito en vertedero, por lo que no terminamos de dar una gestión optima de los residuos y además nos está sancionando, por este motivo, la misma administración que debe acabar esa planta. Hasta ahora no hemos visto solución para este proyecto tan necesario por parte de Transición Ecológica. Existía un compromiso de que esas obras se reactivarían en febrero, pero a día de hoy seguimos esperando por respuesta, a pesar de nuestras reiteradas peticiones.

– Si usted da fe de que Transición Ecológica no aporta fondos económicos a Fuerteventura, ¿de dónde proceden las ayudas económicas a la gestión de los residuos?

– Todas las obras que actualmente se están ejecutando, o están proyectadas, son con fondos propios del Cabildo. Tenemos previsto modificar las tres plantas de transferencia, para la recepción del quinto contenedor de materia orgánica, y lo haremos con fondos Next Generation. La única obra que está financiada con fondos del Gobierno de Canarias es la planta Todo Uno y es la que no se está ejecutando.

– Y de cara al futuro, ¿qué objetivos se ha marcado para el resto de la legislatura?

– La presidenta Lola García ha fijado la gestión de los residuos como una de las prioridades de esta legislatura, con el objetivo de que Fuerteventura sea más sostenible. Para ello necesitamos cumplir estos principios: reducir los residuos, fomentar productos reutilizables y biodegradables, mejorar y ampliar la recogida y tratamiento del reciclaje, fomentar la economía circular y trabajar más en la educación ambiental mediante campañas de concienciación, y talleres educativos.

Ampliar Enrique Péres Javier Melián / Acfi Press

–Las estadísticas apuntan a que nos salimos en reciclado en Fuerteventura, ¿Cuáles son las medidas de concienciación que tiene el Cabildo para asegura que la ciudadanía se sume a la tarea de reciclar?

– Hemos puesto en marcha varias campañas de concienciación tanto en medios de comunicación, para dar información relativa a los materiales a recuperar como de la importancia de que ese material se convierta en un valor añadido y con ello evitar extraer nuevos recursos naturales. También campañas de concienciación ambiental en los centros educativos, algo que nos parece fundamental, todo ello acompañado de material para el reciclaje e instalación de nuevos contenedores. Por otro lado, en el canal Horeca hemos diseñado campañas específicas, al igual que para el sector comercial.

–El próximo año se implantará el Impuesto Al Vertido, ¿qué nos costará a la ciudadanía?

– La Ley de Residuos estipula que en el plazo de tres años las entidades locales establecerán una tasa de los costes reales de la recogida, transporte y tratamiento de residuos. Para la ciudadanía supondrá́ que tengan que empezar a pagar tres o cuatro veces más de la tasa de basura actual. Será un coste y un esfuerzo más para la economía de las familias, pero eso será́ transitorio y nos obligará a reciclar más: todo lo que vaya de forma selectiva, pagará cero euros; y lo que vaya como mezcla, 40 euros por tonelada. Es una manera de incentivar el reciclaje y fomentar la educación ambiental. Hay que recordar que todo esto viene impuesto desde la Unión Europea.

– ¿En el barranco de Tisajorey, en Tarajalejo, se va a construir el segundo complejo insular?

– Sí, se contempla ya dentro del Plan Director de Residuos la posibilidad de construir un segundo complejo, pero sin vertedero. Sería un área para el tratamiento y almacenamiento de los residuos del sur. Con ello facilitaríamos que los municipios más alejados de Zurita, como son Tuineje y Pájara, se vean beneficiados de estos servicios con la importante reducción de costes.

– ¿Qué hacer para evitar los incendios en Zurita en verano?

– Siempre es difícil evitar los incendios en los vertederos debido a la acumulación de gases existentes. Nosotros estamos priorizando el sellado de las celdas de vertido, para evitar que coja aire y se propague con facilidad. También hemos hecho cambios en la zona de trituración de voluminosos y enseres, que hace unas semanas nos afectaba un pequeño conato, no dejando acumular muchos residuos. Otras de las intervenciones que ejecutamos es la prevención y mantenimiento en las instalaciones de selección de materiales reciclables, además de evitar la acumulación de balas de material recuperado. Con todo ello nadie está libre de sufrir incendios y muestra de ello son los ocurridos en los últimos meses en las distintas islas.