Cristina Valido llevará al Ministerio el traslado urgente de la central eléctrica

Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 22 de noviembre 2024, 14:20

La diputada Cristina Valido instará el Ministerio de Energía a recoger el traslado urgente de la central eléctrica fuera del barrio capitalino de El Charco en el Plan de Transporte de los Sistemas Eléctricos. La diputada nacionalista también aseguró que realizará un seguimiento de la segunda licitación de la nueva oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el solar de Fabelo alto.

El Plan de Transporte de los Sistemas Eléctricos se encuentra en fase de revisión «y es el momento de que el Estado incluya el traslado de la central a un suelo perfectamente definido y cedido por el Ayuntamiento del Rosario, y las administraciones de Fuerteventura han señalado que puede ir en este lugar». En el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario de 2017 se recogen 110.000 metros cuadrados en el antiguo Plantas Nuevas, en los Llanos Pelados, en las afueras de la capital, catalogados como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos.

Además del cambio de ubicación a ese suelo de propiedad municipal, la diputada de Coalición Canaria (CC) solicitará al Estado que establezca que «por supuesto no se siga creciendo donde no queremos estar (...) sin poner en riesgo la energía eléctrica que necesita Fuerteventura».

La modificación de la Ley de Minas como vía para parar los sondeos de tierras raras

«Pondré a Fuerteventura en la tribuna, siempre que pueda dentro de mis competencias en el Congresos de los Diputados», partió Valido, por lo que espera que en los próximos presupuestos generales del Estado para 2025 se recojan las demandas de la isla y del resto de Canarias en materia de inversión hidráulica y de carreteras, entre otras.

Cristina Valido también dio fe de que elevará al Ministerio preguntas sobre la modificación de la Ley de Minas con vistas a los tres permisos de sondeos de tierras raras en Puerto del Rosario, Pájara y La Oliva. «Hasta que no me contesten, no sabré si existe interés o no en modificar una ley que ya es muy antigua y que probablemente requiera de un nuevo texto. Pero, hasta que no tenga la información y no se la pueda dar a la presidenta majorera, desconozco si esta es la vía o la estrategia que permita a Fuerteventura posicionarse en esta materia minera».

Rechazo del sector pesquero a la eólica marina

Fue la primera mandataria majorera la que puso sobre la mesa ayer a la diputada de CC la petición de modificar la Ley estatal de Minas «para que no se permita a un Gobierno de la Comunidad autónoma la posibilidad de autorizar prospecciones de tierras raras en Fuerteventura, una de las actividades más contaminantes del planeta y dañinas para el territorio y la población».

Asimismo, García insistió en la postura de los pescadores de la isla en rechazo a la planificación aprobada por el Estado para la instalación de parques eólicos marinos, que según los propios profesionales provocaría un grave daño a la actividad de las cofradías pesqueras y al medio mario, en especial al caladero tradicional del sur.

Solución al tráfico pesado en el muelle

Desde el Ayuntamiento capitalino, el alcalde David de Vera reivindicó ante Valido la vieja aspiración de dar una solución a la salida del tráfico pesado del muelle de interés estatal «para de alguna manera dar fluidez y seguridad a la ciudad».

Antes de trasladarse al exterior de la central de El Charco, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso se reunió este viernes con los consejeros del Cabildo de Fuerteventura , así como los portavoces de los grupos políticos con representación y los alcaldes y la alcaldesa de los seis municipios.

Reunión de la diputada de CC en el Cabildo. Javier Melián / Acfi Press