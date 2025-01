«El silencio de Pablo Rodríguez refleja una preocupante desconexión de Carreteras del Gobierno para con Fuerteventura»

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 11 de enero 2025, 23:09 | Actualizado 23:17h. Comenta Compartir

El vicepresidente majorero destaca que, «gracias al esfuerzo de muchas personas, los cortes de agua son hoy un recuerdo» y , como consejero de Infraestructuras, repasa las obras de la autovía aún pendiente.

– Es obligado empezar por los casi cuatro millones de euros del plan integral de embellecimiento 'Fuerteventura, bonita por naturaleza', el de mayor dotación presupuestaria en la historia del Cabildo. ¿En qué líneas de actuación se centra?

– 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' es un programa ambicioso que se desarrolla en siete ejes. Llega a todos los rincones de la isla y beneficia directa o indirectamente a la práctica totalidad de los sectores económicos. Pero me gusta definirlo como el programa de las acciones de cercanía. Son acciones menores para una gran administración como el Cabildo, pero que inciden positiva e inmediatamente sobre la calidad de vida de los residentes (pienso en la reparación de una escalera que conecta un paseo con una playa, en la poda en centros escolares, en la rehabilitación de instalaciones públicas como un terrero de lucha o la nave de Emergencias) y en una mayor seguridad para el desarrollo de las actividades económicas. En este caso, creo que el mejor ejemplo es la labor de limpieza de basuras y maleza de cauces de barranco que estamos desarrollando con las cuadrillas. Un trabajo duro que hay que realizar a mano casi siempre y que tiene dos impactos claves: cuidado del medio natural y sus ecosistemas (el turismo se nutre de nuestros paisajes costeros e interiores); y prevención de situaciones de emergencia como inundaciones sobre carreteras y propiedades privadas. Creo que a estas alturas nadie discute que el clima está en un proceso de cambio acelerado que provoca episodios trágicos como el de Valencia o acumulaciones de lluvia en puntos concretos como los últimos desbordamientos sobre carreteras del centro de Fuerteventura.

– Este plan integral se ejecuta a través de Gesplan. ¿Cuántas personas se han contratado para su materialización y durante cuánto tiempo?

– Sí. La encomienda a Gesplan, una empresa pública del Gobierno de Canarias creada para apoyar a las administraciones en materias como planificación urbanística y medio ambiente, es una decisión estratégica. Esta alianza tiene un primer compromiso de 15 meses que empezó a finales de 2024 y se prolongará hasta final de 2025. Hemos invertido cuatro millones para cerca de un centenar de actuaciones. El programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' es la herramienta más potente que tiene la isla para recuperar su orgullo majorero y su confianza en un presente que va a mejor. Los beneficios de la alianza estratégica con Gesplan son un mayor dinamismo y adaptabilidad a las necesidades de cada momento de la que sería capaz una administración como el Cabildo. En este sentido, la encomienda ha supuesto la creación de puestos de trabajo cualificados como arquitectos, delineantes o ingenieros agrónomos que diseñan los proyectos, pero también operarios titulados en el manejo de determinadas maquinarias, capataces y peones que ejecutan esos proyectos, además de empresas especialistas en materias como control de plagas de especies exóticas. Las contrataciones y su tipología fluctúan según la necesidad de cada momento. Lo que se mantiene constante es el desarrollo del programa y la generación de actividad. Desde antes de la época de lluvias estamos centrados en la limpieza de los cauces de los barrancos. Para este trabajo hace falta mucha mano de obra con capacidad de sacrificio, y a ellos y a ellas quiero dedicar mi reconocimiento. Las cuadrillas han conseguido despejar puntos críticos como embocaduras de carreteras y limpiar los cauces, donde la acumulación de basuras arrastradas por el viento y las escorrentías, así como enseres abandonados en estos lugares (en acciones incívicas que hay que combatir desde las instituciones), hubieran producido un efecto acumulativo en caso de lluvias fuertes e impedido que el agua circulara sin obstáculos, lo que habría incrementado los riesgos de inundaciones repentinas. ¿Alguien ve normal que en unos pocos meses las cuadrillas hayan sacado unos 100 metros cúbicos de basuras y maleza de los barrancos?

- Usted adelantó en la presentación de esta campaña que surge de la propia demanda de la ciudadanía de tener una isla limpia y más cuidada, que es una asignatura pendiente legislatura tras legislatura.

– Es una asignatura pendiente con una raíz más profunda. Esos 100 metros cúbicos de basuras recogidas de los barrancos tienen un origen: nosotros, las personas que vivimos en Fuerteventura, las empresas y los visitantes de la isla. Esa basura, ya sea tirada a un lado de la carretera por no ir al Punto Limpio o deshechos menores arrojados al suelo que luego arrastra el viento, nace de una falta de educación cívica colectiva. Ahí es donde todas las administraciones con competencias en la isla debemos incidir, con programas de concienciación sostenidos en el tiempo, para que poco a poco alcancemos una conciencia colectiva de respeto por los espacios naturales y por nosotros mismos, porque el daño que hagamos a un ecosistema antes o después nos lo estaremos haciendo a nosotros mismos.

- La Consejería de Infraestructuras también está limpiando cauces de barranco y continuando con la campaña de recebe. ¿Por qué municipio va?

- Como he explicado, el Cabildo se apoya en la encomienda a Gesplan para intervenir con mayor agilidad sobre algunas cuestiones que, a priori, podrían considerarse menores para una administración de nuestro tamaño, y que por tanto quedaban relegadas en el orden de prioridades año tras año. El uso de las cuadrillas vinculadas a 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' nos ha permitido actuar en pocos meses sobre cauces de barrancos del municipio de Betancuria como El Valle, Las Peñitas, El Convento, El Sobrado y Palomares, así como en sus afluentes; del municipio de Antigua como El Durazno y Las Cañadas; del municipio de Pájara como Madre del Agua, Buen Paso y Ajuy; o del municipio de Tuineje como La Florida y Aceituno. Así mismo, y a petición del Consejo Insular de Aguas, la Consejería de Infraestructuras ha encargado a su medio propio Gesplan la redacción y ejecución del proyecto acondicionamiento del barranco Juana Sánchez, altura de la carretera FV-1, en el municipio de Puerto del Rosario, con el mismo objetivo de limpiar de basuras y malezas el cauce para recuperar su capacidad de desagüe en caso de avenidas causadas por lluvias copiosas. En cuanto a los trenes de recebe, su planificación de trabajo es continua. Es un trabajo, si me permite la expresión, de hormiguita, constante y concienzudo, que mejora significativamente la calidad de vida en nuestra isla, ya que gran parte de las vías transitadas no están asfaltadas. Por mencionarle algunas actuaciones recientes, los trenes de recebe han actuado sobre caminos entre Tindaya y Jarugo (en el norte de la isla), repasado caminos en Gran Barranco (en la zona centro de la isla) y trabajado para la mejora de vías de tierra entre el cruce de Cofete y el Puertito (en el sur). Además, el Servicio de Obras y Maquinaria también ha desarrollado su labor en diferentes ámbitos de conservación a través del equipo de barrancos, máquinas de alquiler y tractores agrícolas en Rosa de las James (Tarajalejo), El Cardón, Los Llanos, Lajares, Guisguey, Tefía, Betancuria y Mézquez (Pájara).

- Saltando a carreteras, ¿va en plazo el tramo de la autovía Guisguey-rotonda de la cuesta de Perico, en el municipio de Puerto del Rosario, es decir esos cinco kilómetros abrirán al tráfico en este primer trimestre de 2025?

- El retraso en la apertura del tramo entre Guisguey y La Cuesta de Perico no sólo afecta a la movilidad, sino también la calidad de vida y la economía de los habitantes de la zona. Esta vía, anunciada como una solución para mejorar la conectividad y el tráfico, sigue sin estar operativa, generando molestias y complicaciones para quienes dependen de un transporte eficiente en la isla. Además, el silencio del consejero Pablo Rodríguez y la falta de explicaciones claras sobre los motivos del retraso reflejan una preocupante desconexión con las necesidades de la ciudadanía. No se trata únicamente de una obra pendiente, sino de promesas incumplidas que tienen consecuencias reales en el día a día de las personas. Es imprescindible que se actúe con mayor transparencia y que se informe públicamente sobre las nuevas fechas de apertura y los obstáculos que han impedido cumplir con el compromiso inicial. La comunidad merece respeto, claridad y soluciones, no más retrasos sin explicaciones. Confío en que antes de fin de marzo esté.

- ¿Para cuándo le aseguran desde el Gobierno de Canarias que se licita el siguiente tramo de este eje viario norte-sur: aeropuerto-cruce de Pozo Negro?

- Es preocupante que a estas alturas el tramo entre el aeropuerto y Pozo Negro aún no esté licitado, especialmente siendo una obra tan relevante para la conectividad y el desarrollo de Fuerteventura. Aunque el consejero Pablo Rodríguez ha mencionado que el proyecto cuenta con la declaración de impacto ambiental, su silencio sobre fechas concretas para la licitación genera incertidumbre y desconfianza. Los ciudadanos necesitan claridad y compromisos reales, no anuncios vagos que no se traduzcan en avances tangibles. Este retraso no sólo impacta los planes de movilidad insular, sino también las expectativas de los sectores económicos y turísticos que dependen de una infraestructura moderna y funcional. Es hora de que el consejero concrete fechas y presente un cronograma realista para que esta obra avance.

- ¿Cuál es el mejor trazado del otro tramo por concretar, el de El Cuchillete-Matas Blancas, aún fase de estudio?

- En estas cuestiones soy pragmático. El mejor trazado para una vía que es necesaria es el trazado que se pueda hacer con un mínimo de coherencia con los agentes implicados. Perdernos en otro tipo de debates para buscar un trazado ideal que satisfaga a todo el mundo significa paralizar una obra que es de utilidad pública. Y eso no tiene sentido si de verdad hay vocación de servicio público.

- ¿Y cuál es el futuro de la carretera de las Dunas de Corralejo, que sigue en uso desde Puerto del Rosario pese a que un condicionante de la autovía establecía su cierre hace años?

- Es cierto que el proyecto establecía criterios restrictivos, lo mismo que es cierto que el uso de esa vía lo determinan sus propios usuarios, que considerarán que sigue siendo de utilidad para ellos.

- Ya no nos acordamos, pero hasta hace nada Fuerteventura sufría cortes en el suministro de agua. ¿Qué ha pasado para que olvidemos esos problemas recurrentes?

- Gestión pública y determinación política. Poco más puedo añadir. En mis mandatos anteriores siempre he tenido presente el problema de los cortes de agua y revertir la emergencia hídrica de Fuerteventura. Ahora, desde la Consejería de Infraestructuras, he podido impulsar proyectos y acciones como los nuevos depósitos de agua y las redes de conexión directa. Gracias a una aportación de cinco millones de euros que gestionó el entonces presidente de Canarias Ángel Víctor Torres y a la propia implicación del Cabildo en este periodo se ha podido reconducir la situación. Gracias al esfuerzo de muchas personas, los cortes de agua son hoy un recuerdo y la emergencia hídrica, un problema al que debemos seguir poniendo soluciones.