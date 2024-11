Alex Roca: «No me gusta que a las personas con discapacidad se les llame pobrecitos»

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 26 de noviembre 2024, 14:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Antes de pronunciar este martes la conferencia inaugural sobre su historia de vida en las 3ª Jornadas de Accesibilidad de Fuerteventura, Alex Roca Campillo (1991, Barcelona) entrenó el lunes en el paseo marítimo de Puerto del Rosario. Durante siete kilómetros, el atleta hizo una de las cosas que más le gusta: disfrutar de los lugares mientras corre. Antes había recorrido la isla en coche, «para descubrir que Fuerteventura es maravillosa y sus gentes también».

– ¿Qué mensaje quiere transmitir con su participación en las 3ª Jornadas de Accesibilidad de Fuerteventura, que organiza el Cabildo a través del área de Accesibilidad?

– Pretendo que, mañana, cuando todos os despertéis, espero que cambiéis un poquito la percepción de la vida y os deis cuenta que sois unos auténticos afortunados de vivir y, a veces, nos quejamos demasiado. Deberíamos luchar más, ser más felices y sobre todo ver la vida de una forma diferente. Así que deseo de todo corazón que, al terminar la charla, todos veamos la vida de una forma más especial. Gracias por invitarme a las jornadas y siempre es un honor conocer un lugar nuevo donde no he estado y que sí aseguro que quiero volver a Fuerteventura porque hay calor y estos paisajes son tan bonitos que deben ser conocidos.

– Con sólo seis meses de vida, sufrió una encefalitis viral herpética (herpes cerebral), que le provocó una parálisis cerebral que a su vez le dejó con una discapacidad física del 76%, requirió dos operaciones de pie y le afectó al habla, teniendo que comunicarse a través de su propio lenguaje de signos. ¿Qué papel jugaron sus padres en su vida como ejemplo de superación, teniendo en cuenta que le pronosticaron que fallecería o quedaría en estado vegetativo?

– Mis padres han sido muy importantes para mí, son un pilar fundamental. Creo que es muy importante la gente que tenemos alrededor, que no siempre son los papás y la familia sino también gente que escojamos como referente. Mi padre y mi madre siempre, siempre, han confiado en mí a lo largo de mi infancia y adolescencia. Fueron las personas que me acompañaron durante todo el camino para ir creciendo, creyendo en mí y soñando a lo grande. Nunca me han sobreprotegido, han sido un elemento que me ha ayudado muchísimo a ser lo que soy hoy en día. Actualmente, por supuesto caminan a mi lado, aunque soy mucho más autónomo y voy haciendo mi propio camino. Pero sí que fueron esenciales durante mi vida. Es cierto que cuando ellos recibieron la noticia de la parálisis cerebral, les volvió su vida al completo. Pero, gracias a Dios y a ellos, todos tenemos una vida ordinaria, como sería entendida en esta sociedad, y soy totalmente autónomo.

– ¿Qué es lo que menos soporta de esta sociedad: su condescendencia hacia las personas con discapacidad, la propia palabra 'discapacidad'?

– A mí la palabra discapacidad no me importa. Yo pienso que tengo una discapacidad y debo aceptarlo. Lo que a mí no me gusta es que a la gente con discapacidad se les llame pobrecitos o que se les vea como personas inferiores a los demás. Todos somos personas diferentes y a la vez iguales y únicos en esta vida que es un auténtico regalo que debemos aprovechar, darlo todo, soñar, pero sobre todo que un físico no nos limite a la hora de ver a una persona en un primer momento sino que tú intenta conocer a la persona y tirar adelante y después ya puedes opinar

– Nos podemos comunicar gracias a que su esposa, Mari Carme Maza, especialista en Integración Social y técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia, traduce su lenguaje de signos. Después de sus padres, ¿qué papel juega ella en su vida?

– Ella es mi luz, mi todo. Espero estar siempre a su lado cien por cien.

– Este lunes, usted corrió siete kilómetros en el paseo marítimo de Puerto del Rosario. ¿Fue puro entrenamiento para su siguiente carrera?

– El deporte me motiva, me hace sentirme feliz. Recomiendo a las personas buscar las pequeñas cosas, que a veces son grandes, que les hacen sentir bien y luchar por ellas en la vida.

–¿Algún consejo para las niñas y los niños afectados por la parálisis cerebral que les ayude en su día a día?

– No es sólo para los niños y las niñas con parálisis cerebral, es para todos los afectados por lo que sea que los hace diferentes, sea por enfermedad, por bullying, etc. Les recomendaría que se apoyen en las personas positivas y no en las que le restan y les hacen ver que son diferentes.

La Consejería de Accesibilidad del Cabildo de Fuerteventura organiza estas jornadas que, aparte de Roca, contó con una mesa redonda sobre retos y triunfos de los jóvenes con discapacidad en Fuerteventura, con la arquitecta Saray Rodríguez Umpiérrez, el monitor de hípica adaptada de club de hípica Victoria, Julián Mesa, el nadador de Play and Train, Hugo Gutiérrez y su entrenadora Anabel de Isla Cuervo. Anabel Domínguez, autora del movimiento 'Nosoyloqueves', habló de desmontar los prejuicios que existen sobre las personas con discapacidad.

Anabel Domínguez, autora del movimiento 'Nosyoloqueves', también participó en las 3ª Jornadas de Accesibilidad de Fuerteventura. Javier Melián / Acfi Press