En medio de tanta polarización, algunas reflexiones

Las fechas navideñas han sido interpretadas tradicionalmente como un tiempo para compartir buenos deseos, hacer balance del año que está a punto de terminar y fijar objetivos para ese otro año que se atisba en el horizonte. Junto a eso, es un periodo en el que el consumo se dispara por las campañas comerciales asociadas a dos grandes fechas:el Día de Navidad y el de Reyes, en una espiral creciente que se alarga en el tiempo con el Black Friday a comienzos de mes.

Si nos atenemos a lo primero, estos días deberían servir para llevar algo de paz al debate público en un país como España, que despide un 2024 marcado por la polarización política, el tono agrio en la confrontación entre partidos y la inestabilidad por el cruce de caminos entre la gestión pública y los asuntos judiciales. En el repaso del año que todos empezamos a hacer, cuesta encontrar algo positivo y cuesta encontrar igualmente un día plácido.

Y por supuesto que los ha habido: en este 2024 hemos vivido episodios que reconfortan y que demuestran que la sociedad sigue funcionando al margen de esas tensiones y de dinámicas intencionadas para que el bloqueo sea permanente. A modo de apresurado inventario, cabe recordar dos: por un lado, la ola de solidaridad ciudadana vivida en la Comunidad Valenciana tras el brutal impacto de la DANA, con miles de personas cogiendo escobas, baldes o cargando con víveres para ayudar a quienes lo habían perdido;y, por otro, la respuesta en Canarias de agentes sociales y también institucionales ante el repunte migratorio vivido este año, con el foco puesto en El Hierro pero también en el conjunto del archipiélago. Tres décadas después de la llegada de la primera patera a las costas de Canarias, la sociedad isleña ha demostrado que está muy por encima de los actores políticos y que echa una mano de forma desinteresada porque es consciente de que allí donde unos ven 'oleadas' o incluso una 'invasión', no hay más que hombres, mujeres y niños (muchos niños) que arriesgan sus vidas en busca de un horizonte de supervivencia para ellos y sus familias. En esa materia, hay que poner también en valor el trabajo de quienes desde el mar o desde el aire trabajan a destajo para ayudarles a llegar a puerto a los migrantes y también quienes les atienden a pie de muelle, en jornadas interminables y escasos de recursos, pero sabedores mejor que nadie de lo mucho que supone echar un brazo por encima a quien llevaba días en el océano sin tener la certeza de superar la travesía.

Respecto al frenesí comercial de estas fechas, tampoco está de más tener presente a quienes son espectadores de las luces y las carreras para las compras pero no entran en las tiendas porque no se lo pueden permitir. Canarias sigue sufriendo una brecha social especialmente intensa, en una clara demostración de que los llamados 'ascensores sociales' se averiaron hace tiempo. En esto, el trabajo de organizaciones no gubernamentales y la respuesta ciudadana actúa como colchón que amortigua el golpe pero no lo evita por completo. Y es en estas fechas, llamadas, como decíamos al inicio, a la reflexión y el balance, cuando se hace más necesario profundizar en este asunto y fijar la solución del mismo como una de las prioridades de 2025.

CANARIAS7 desea los mejor para todos en estas fechas navideñas y en el año entrante. Seguiremos aquí, de la mano de lectores y anunciantes, contando verdades, desmontando mentiras y aportando nuestro granito de arena a Canarias que hacemos en común.

¡Felices fiestas!