¿¡Y ahora qué!? Esta es la pregunta que se hacen muchas personas que ponen fin a su vida laboral y llega el momento de la jubilación. Pero ¿y si ese momento te llega con apenas 30 o 32 años? «Tienes toda la vida aún por delante», responde Margarita Ortiz, directiva de la Real Federación Española de Rugby (RFER). Es lo que les pasa a los deportistas de élite. De la noche a la mañana pasan de hacer lo que siempre han soñado a salir a un mercado laboral en total desventaja. «Salen en total desventaja porque llegan con 30 años, sin ningún contacto y sin ser reconocidos laboralmente», advierte. Para que el talento no se pierda y su vida siga más allá de los terrenos de juego, la RFER junto con empresas de la como KPMG, Microsoft-Founderz, LinkedIn, LHH (Grupo Adecco), Fundación máshumano, Alumne LMS, Ágora News y la Universidad de Comillas y 8Belts han puesto en marcha el programa Spain First Fellowship para ayudar a los deportistas a desarrollar su potencial en el mercado laboral.

-¿Cuál es el origen de esta iniciativa?

-Surge de la necesidad que tienen los deportistas tanto en nuestro país como más allá de él y es la de formarse para tener una segunda vida después de poner fin a su vida profesional en los terrenos de juego y en la competición. Así surge esta idea de tender una mano a los deportistas de élite. También, creo, es un poco un tema de justicia, porque estos jóvenes lo dan todo por el deporte de forma individual y también por el país por el que compiten. Las empresas, las instituciones y la sociedad civil no pueden permitirse el lujo de perder este talento, porque tienen todas las habilidades y capacidades que todo empresario quisiera tener en su equipo.

-¿Y qué habilidades y capacidades son esas?

-Disciplina, trabajo en equipo, constancia, visión y capacidad de diseñar una estrategia e implementarla. Conseguir todo esto en una persona es complicado de conseguir y, además, tienes que añadir la resiliencia y la disciplina que tienen los deportistas de élite.

-¿Los deportistas tienen interiorizado todo esto que cuenta? ¿Se preocupan por qué será de su vida cuando se retiren?

-Una cosa es preocuparse y la otra ocuparse. Algunos, cuando están al comienzo de su carrera, ni lo piensan porque son jóvenes y están en lo que están que es triunfar. Y no es algo malo, es natural. Es la idiosincrasia del ser humano y la juventud. Luego cuando van avanzando sí que les preocupa, pero como decía antes: una cosa es preocuparse y otra ocuparse. Muchos no saben cómo hacerlo ni qué hacer. Pocos tienen el conocimiento financiero para ver qué se está ganando, cuánto queda para jubilarse y ver qué pensión va a tener. O, simplemente, tampoco saben qué carrera universitaria le va a servir para algo. Nosotros desde la Federación de Rugby y con Spain First Fellowship queremos que nuestros deportistas tengan esa conexión con el mercado laboral, pero que no tengan que preocuparse por ello y que solo estén pendientes de competir.

Cuando los deportistas salen al mercado laboral lo hacen ya con más de 30 años y, además, lo hacen en cierta desventaja. Salen sin contactos en el entorno y en un mundo cada vez más cambiante donde todo cada vez va más rápido. A ello hay que añadir el factor psicológico porque pasas del entorno deportivo al profesional y afecta mucho porque es un duelo, una despedida.. Luego hay que sumar que, profesionalmente, no estás reconocido. Todo esto provoca problemas familiares, de depresión…

-Se habla mucho de juguetes rotos…

-Precisamente es un término que se utiliza mucho y es lo que queremos evitar, porque la sociedad necesita de estas personas. Es un talento que no se puede desperdiciar.

-Hablaba de posibles preocupaciones, pero, usted que habla con ellos, ¿las tienen?

-Sí, claro que sí y sobre todo en aquellos que empiezan a tener una edad y a tomar más conciencia del final de su carrera deportiva. Son un diamante en bruto por pulir y valen una barbaridad.

-Cuando hablamos de deportistas profesionales los vemos como chicos y chicas de éxito y con la vida resuelta.

-Eso es por la imagen que se tiene de los futbolistas…

-¿Y el resto de deportistas?

-La vida deportiva es muy difícil, pero mucho. Un deportista tiene mucha constancia y también tiene una gran capacidad intelectual para compaginar la parte, digamos, deportiva y también la académica. No es nada fácil, repito. Yo no sé si lo podría haber hecho.

También depende de la carrera o de la formación que elijas. Su día a día es muy exigente y luego tienes que ponerte con la parte académica, tienes que ser muy fuerte. Por eso creo que es fundamental que haya un itinerario muy estructurado sobre la mesa para que no tengan ni que pensar.

-Eso es lo que buscan con Spain First Fellowship, ¿no? Han empezado con las chicas de Rugby 7. ¿Cómo ha ido el proyecto piloto?

-Fue un algo experimental donde la mitad del equipo estaba en el programa con la ayuda de la Universidad de Comillas y el otro no. Ha tenido muy buena acogida y ahora estamos trabajando de forma paralela con la selección masculina de 7 y de 15. No creo que me hayan mentido, pero les ha ido muy bien.

Las deportistas han tenido una mentora que les ha acompañado durante todo el proceso y que les ha dedicado tiempo mensualmente. Esto es algo que las chicas han agradecido y les ha sorprendido porque nadie antes les había dedicado tiempo. Esto es algo dicho por ellas. Las empresas han sido muy generosas, porque sin su tiempo y aportaciones esto no habría tenido sentido.

-¿Cómo atraen a las empresas a este programa?

-No te voy a decir que es fácil porque nada lo es, pero les contamos lo que hacemos y que el perfil del deportista de élite es algo que también se necesita en cualquier empresa. Hablamos de disciplina, de esfuerzo, de liderazgo y trabajo bajo presión en el día a día. Esto es algo muy cotizado en el mundo empresarial, ¿quién no querría tener en su plantilla un perfil como este?

-¿Y ahora qué?

-Ahora hay que seguir con muchísima fuerza y agitar el árbol, porque este tema es un reto para el deporte español, pero también internacional.

