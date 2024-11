Crean una red de sensores capaces de medir en tiempo real la calidad del ambiente a través de las plantas

J. G. Lunes, 25 de noviembre 2024, 12:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

¿Pueden ser las plantas centinelas contra la contaminación? Esta es la hipótesis que se han planteado los investigadores del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), junto a un consorcio de instituciones europeas entre las que se encuentra el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Bajo el nombre Watchplant, este proyecto internacional ha desarrollado una red de biosensores en las plantas para monitorizar la contaminación ambiental en entornos urbanos y naturales.

Con el control de la temperatura, la humedad y otros parámetros bioquímicos como el contenido iónico y hormonal de la planta, «podemos hacer una actuación anticipada frente a cambios en el ambiente, lo cual resulta vital en el contexto actual en el que el cambio climático provoca nuevos desafíos», explica la investigadora Laura García Carmona del ITE.

Uno de los logros más destacados del proyecto es el desarrollo de un biosensor portátil capaz de extraer y analizar savia vegetal in situ y en tiempo real, proporcionando información crítica en apenas diez minutos. Este dispositivo, pionero en su categoría, permite detectar biomoléculas clave que reflejan el estrés de la planta frente a factores como la contaminación o el estrés hídrico. El biosensor, desarrollado por el equipo de biotecnología del ITE, representa un avance significativo en la capacidad de detectar cambios en el entorno de manera rápida y precisa, y sin afectar la salud del organismo vegetal.

El proyecto, según sus promotores, representa un paso importante hacia la integración de sistemas de monitorización ambiental autónomos y sostenibles que podrían revolucionar la gestión ambiental y agrícola a gran escala. Además de sus aplicaciones directas en la calidad del aire, esta tecnología abre la puerta a nuevos usos en la sostenibilidad urbana, la protección de ecosistemas y la mejora de los procesos de cultivo. La tecnología desarrollada en Watchplant permite un seguimiento continuo y en tiempo real, que podría ayudar a los gestores ambientales a responder de forma más efectiva a las condiciones cambiantes y a reducir el impacto de la actividad humana en el entorno.

Watchplant ha sido liderado por el ITE con la colaboración de socios europeos clave: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Royal Institute of Technology (KTH), el Research Center of Advanced Robotics and Environmental Science (CYBRES), la empresa de ingeniería CIM-mes Projekt, y las universidades de Lübeck, Konstanz y Zagreb. Cada institución ha contribuido con su experiencia en áreas como la biotecnología, sensórica, la microfabricación, la inteligencia artificial y las redes de comunicación, permitiendo el desarrollo de una solución integral e innovadora.