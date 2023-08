A volar de nuevo. 'Carpe diem' total

«Quién lo diría, llegas a los 70 y más allá y te das cuenta de que en el ajedrez del amor todavía puedes hacer un enrroque.Experimentamos este sentimeinto con serenidad y armonía, buscamos caricias, un amor 'amigo'», indica el sexólogo Andrés Suro, quien confirma que aunque las emociones son menos intensas –han ido mermando en las últimas décadas–, la ternura y la sensualidad siguen ahí. Y eso que las hormonas se han ido de vacaciones».

En el hipotético caso de que busquemos pareja, un rollete o un flirteo, el consejo principal es transmitir al otro seguridad y hacerle entender que vas a hacer de cada pequeño momento algo mágico e irrepetible. Y, sobre todo, debemos tener en cuenta que en esta franja de edad hay gente que ya se ha 'dado de baja' en esto del ligue –algo totalmente respetable–, por lo que nuestros intentos de gustar deben ser más comedidos que nunca y nuestra velocidad de retirada si nos dan calabazas, también.

Una buena opción es apuntarse a actividades donde haya personas con tus mismos intereses, probar con alguna app de citas (donde ya hacen una criba entre la gente que puede estar interesada en ti) e incluso ir a un programa de la tele de esos de buscar pareja, «porque es una actividad divertida y emocionante». Lo que no hagas ahora ya no lo vas a hacer, así que ya vamos con toda la artillería. ¿Si sale mal? Bueno, hemos aprendido en nuestra larga vida que no pasa nada y que quien no arriesga nunca gana, ¿no?