Entrevista a Florentino Fernández «La vida es magnífica. Tengo suerte hasta para aparcar» risas con calor Podría haber sido policía municipal o conductor de camiones de basuras y hubiese sido igualmente feliz. «Yo vengo de una mierda y no soy nada ambicioso»

Flo o Florentino Fernández es un tipo «nada ambicioso» que disfruta haciendo reír a la gente. «¡Y encima me pagan! Parece que sigo estafando y que nadie me ha pillado», desliza.

–¿Flo se conforma con ser un monosílabo?

–No solo me conformo, sino que estoy súper feliz que me identifiquen en 0,3 segundos sin derrochar letras.

–¿Le habría ido mejor de apellidarse Pérez?

–Ja, ja. Muchísima gente me ha confundido con Pérez en los diarios deportivos, He leído 'Florentino Fernández ficha a...'

–¿Sería capaz de imitarse a sí mismo?

–Podría reventar si lo hiciese porque no me gusta la realidad, que vivo de manera exagerada.

–¿Desearía vivir con menos?

–¡Lo consigo! Hubo un momento que viví con más de lo que necesitaba. Ya me preocupé de no requerir mucha pasta para llevar un nivel de vida de la hostia.

–¿Sin guion no tiene nada interesante que contar?

–Miro para atrás lo justo para ver qué rastro voy dejando.

–¿Una mala persona nunca puede llegar a ser buen profesional?

–No me he cruzado con malísimas personas que fuesen grandes profesionales porque me alejé de ellas en cuanto las vi.

–¿Lo perdona todo?

–No creas. Me cuesta mucho olvidar y perdonar las cosas que van con intención.

–¿Le impresiona su éxito?

–Muchísimo. Algunas veces me olvido y digo 'si es verdad que soy Flo'. La vida es tan magnífica. Voy por España y todo el mundo me conoce.Es como si toda la gente fueran mis tíos.

–Un tipo con suerte.

–Si fuera policía municipal, que perfectamente podría haber sido, conductor de autobuses o de camiones de basura, me lo hubiera pasado de puta madre y habría hecho reír a mis compañeros, como me pasaba antes de entrar en esta profesión. La única diferencia es que está muy bien remunerada, nada más.

–¿La fama devora?

–Claro. Te descubre cómo eres, pero no te transforma o cambia.

–¿Le asusta la pobreza?

–No solo me asusta, me abruma.

Yo vengo de una mierda, con lo cual sé lo que se cobra en la mierda. A nada que me quites un poco la mierda de las zapatillas ya estoy feliz. Eso me hace sentirme superprivilegiado y no querer morirme nunca. Tengo suerte hasta para aparcar.

–¿De qué se defiende?

–Más que defenderme, lo evito. Si me defiendo es que ya estoy metido en una guerra e intento no meterme en ninguna movida.

–¿Piensa demasiado?

–Sí. Me doy cuenta al dar vueltas al mismo tema sin surgir soluciones distintas a la primera.

–¿Qué no ha hecho todavía?

–No soy nada ambicioso. Si no hubiese atendido tanto a mi familia, a lo mejor estaría dirigiendo alguna 'peli' o tomando parte de alguna producción, pero tendría descuidada a mi gente.

La foto con la Guardia Civil Un día, circulando por la carretera, vio a la Guardia Civil por el retrovisor. «Su coche se puso en paralelo. El conductor me miró, se subió la mano a la altura del ojo e hizo un gesto como de foto. Pensé 'la he cagado, ya me han hecho la foto'. Luego encendieron los pirulos y me pidieron que les siguiese. Paré, acojonado, en un arcén. Uno de ellos me soltó 'hombre, Flo, ¿qué pasa tío? Te hemos visto y hemos dicho, 'coño, es Flo'. ¿Nos podemos echar una foto contigo?».

–¿Trabaja más de la cuenta o solo lo justo?

–Siempre trabajo lo justo, pero como siempre le hago caso a mis padres no dejo tirado a nadie.

–¿Le ha tentado alguna vez la corrupción?

–Pues no exactamente, aunque ha pasado por mis manos

–¿Y se la ha quedado?

–No. Lo típico que llegas a un sitio a actuar y te dan dinero en billetes. Cuando fui consciente de que eso no era legal me planté y dije 'se lo agradezco mucho, pero a mí me paga como me tiene que pagar'. Cuando tuve problemas con Hacienda, pensaba que mi equipo era solvente. Los despedí.

–¿Qué palabra le resulta más fácil de pronunciar?

–Risa, alegría, barbacoa, cerveza, amigos...

–¿Y mal rollo?

–Madrugar, pagar... De las demás intento hacer una religión,

–¿De qué es militante?

–Del hedonismo y la vida sosegada. Solo quiero ser feliz.