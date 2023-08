Cuando las vacaciones salen más baratas que el campamento del niño

Mucho antes de que la gente aprendiera a esconderse en los teléfonos, los neoyorquinos ya eran expertos en esquivar miradas y mirar sin mirarse. Bajar en el ascensor sin dar ni los buenos días y viajar el metro en hora punta como si fueran solos. En esa ciudad donde se puede vivir toda la vida sin conocer al vecino, Gary Fairweather enciende la barbacoa todos los viernes y abre la puerta a los amigos que quieran visitarle en Brooklyn.

Eso explica que la cultura española le haya venido como anillo al dedo. Allí donde el café es una excusa para socializar y las cervezas se beben sobre barriles, Gary se siente como en casa. Eso no quita que cuando el padre de Ana Nieto le entregó a su hija en una pintoresca iglesia de Toledo, a la madre se le encogiera el corazón. «Ahora si que no vuelve», suspiró. Trece años después de que este matrimonio mestizo diera vida al nieto más caribeño de la familia, una parte de su profecía se ha hecho realidad, porque la hija pródiga sigue viviendo al otro lado del océano. «Pero si fuera por Gary ya nos habíamos mudado a Madrid», asegura Ana.

Y no es que a ella le falten ganas. «Aquí todo es más fácil», cuenta desde Madrid. Lo único que le sobra es realismo para saber que no es oro todo lo que brilla en vacaciones, ni resulta fácil encontrar trabajo en España. A Gary le cuesta más arrastrar de Ana a su Jamaica natal, pero tampoco es que lo intente mucho. Se compran los billetes de Navidad a la vuelta del verano, y los de las vacaciones estivales a salto de mata, porque este año no hay anticipación que haya podido conjurar las desorbitadas tarifas del boom de viajeros que intenta recuperar el tiempo perdido de la pandemia.

Ana y su hijo Lucas se cruzan estos días la piel de toro entre Cantabria, Madrid y la manga del Mar Menor, mientras que Gary se queda en Brooklyn, donde le falta su reina y un adolescente al que reñirle. Legalmente los estadounidenses no tienen más que diez días de vacaciones, que van aumentando con la prima de antigüedad. A estas alturas Gary podría cogerse cómodamente su mes de vacaciones en verano y dos semanas en Navidad, pero le gana el sentido de la responsabilidad, «malentendido», opina su mujer, sin acritud, y el temor a la pila de trabajo que se encontraría sobre la mesa.

A Ana no le importa. Todos los matrimonios necesitan un poco de aire. Esa ausencia le da la oportunidad de dedicarle tiempo a sus amistades españolas, a sus padres y a la pila de sobrinos que han ido creciendo a expensas suya. Ninguno se ríe nunca de Lucas, por mucho que no quiera «un lechuga» o esté esperando «la coche». «Pero no es solo en la familia, nadie se ha reído nunca de él, ni le ha corregido, ni le toma el pelo porque se encalle en una palabra o confunda los masculinos con los femeninos», explica. «Lo más que le pasa es que cuando empieza una frase en español y la termina en inglés, su prima le dice «esa última parte no la he entendido'. Y se acabó».