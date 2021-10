Tres meses al acecho... y seguimos

Hay una frase que me aplico en mi oficio: 'Se aprende más de una derrota que de un éxito'. Lo digo porque no siempre salen las cosas, no siempre 'cazas' al famoso. Hace tres meses que supe de una nueva pareja y desde entonces estoy detrás. Como viven más tiempo fuera de España que aquí, calculo que habré estado en el extranjero cuarenta días... y sigo. No sé cuánto tiempo más voy a estar al acecho, esto no tiene límite, así que seguiré hasta que algo me diga que este reportaje no era para mí, que el collar me puede salir más caro que el perro. Es nuestro pan de cada día. Sabes de una ruptura y empiezas a trabajar en ello, primero con él, luego con ella. Igual estás encima diez o quince días y luego dejas que la cosa 'repose' y quitas la vigilancia, porque, si les sigues durante mucho tiempo, a veces se dan cuenta. O igual no se dan cuenta ellos, pero sí el de la farmacia, o el del bar, que empieza a sospechar de ti: 'Esta gente que lleva aquí tantos días... ¿qué están haciendo?'. Entonces te tienes que alejar un poco. ¿Y quién te asegura que en esos días que no les sigues, en ese pequeño 'kit kat', otra agencia no hace las fotos y te las encuentras en las revistas? Pues nadie te lo garantiza, claro.

Yo soy muy competitivo y, lógicamente, no me gusta que ocurra, pero en este trabajo también interviene la suerte. Y puede que te tires semanas o meses vigilando día y noche y no haya manera. ¿Y qué pasa? Pues que hay que aceptarlo y que no por eso eres malo. Porque, ¡ojo!, cuando haces el reportaje del año tampoco eres el mejor, ¿eh?