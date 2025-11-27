Tres 'tips' del gurú del fitness válidos para cuerpo y mente

Cada vez tenemos todos más claro que estar físicamente potentes y mentalmente destruidos no es una combinación aceptable. Como tampoco lo es trabajar mucho la ... mente y dejar que el cuerpo decaiga por no prestarle la más mínima atención. Es decir, todos sabemos a estas alturas que para alcanzar eso que llamamos 'estar bien' nos hace falta cuidar ambas cosas (es cierto que no solemos dedicarles el mismo porcentaje de tiempo y mimo, pero al menos tratamos de no olvidar ninguna de las partes). Marcos Vázquez, conocido como el gurú del fitness, acaba de publicar un libro, 'Sabia mente' (ed. Tenos), en el que plantea cómo combatir «la dispersión con acción», un principio aplicable a todos los músculos del cuerpo, cerebro incluido.

Si a alguien le sorprende que Marcos Vázquez –creador del exitoso blog Fitness Revolucionario y divulgador de temas de salud– no se centre ahora en las pesas, sino que profundice en cuestiones más trascendentes, ahí va su respuesta: «Yo me he hecho conocido por poner orden y sensatez en la salud. Porque cada vez sale un estudio que dice una cosa distinta, que si los huevos no se pueden comer, que si ahora se pueden comer sin medida, que si el colesterol es nuestra bestia negra, que si no es para tanto... ¡Hay tantos bulos por ahí! Por eso incido en que hay que usar el pensamiento crítico y fomentar la curiosidad, que es básica para todo en la vida, también para el cuidado del cuerpo». Desde su amplia experiencia, Vázquez nos ofrece tres 'tips' imprescindibles que mejoran mente y cuerpo, es decir, aspectos básicos para que todo vaya bien.

1 Humildad

«Cuando creemos que hacemos todo bien al 100% y que el resto del mundo está equivocado..., vamos mal.Siempre tenemos que pensar en qué estamos fallando. Esto es, debemos cultivar la humildad intelectual». Según él, en la vida, sobre todo con el enorme ruido mediático y de las redes sociales, es imprescindible entrenar esta cualidad. Y también afecta al autocuidado: si no somos capaces de detectar qué hacemos mal ni de informarnos correctamente sobre ejercicios y alimentación, tenemos muchas papeletas para meter la para.

Eso entronca directamente con otra capacidad que dice que hay que cultivar: la curiosidad, «tener la mente despierta, aprender cómo funcionamos a este nivel», algo que con el cuerpo resulta también aconsejable. Hay que mantenerse en movimiento y conocer sus resortes. Sin embargo, indica Vázquez, de vez en cuando hay que parar, pensar y determinar qué se puede hacer... y qué no

El consejo 'físico': hacer pocas cosas, pero que nos ofrezcan mucho beneficio (es el principio de Pareto). «Con 45 minutos al día de ejercicio y vigilar un poco la alimentación, ya podemos obtener una mejora del 60 o 70%», aconseja.

2 Abandonar el sesgo de confirmación

Si algo nos impide mejorar es el sesgo de confirmación, que la psicología explica cómo la tendencia a rebozarnos en nuestras propias ideas o en otras similares, viviendo así en una realidad simplificada. «Esto es porque somos unos 'cómodos cognitivos', el cerebro no quiere gastar energía y se acomoda ahí», indica. A nivel corporal, esto también es peligroso, porque lleva a instalarse en la comodidad excesiva y en inercias que no nos hacen ningún bien (sedentarismo, mala alimentación, pautas de ejercicio que no nos ofrecen resultados y nos acaban frustrando...).

El consejo 'físico': «Podemos cambiar, nunca es demasiado tarde. Pero para ello no debemos quedarnos parados en algo que no nos va bien». En este sentido, busca alternativas (de ejercicios, alimentación... y a por ello.

3 Pensamiento probabilístico

Suena a matemáticas, pero es algo m uy simple: «Hay que pensar en términos de probabilidad, no todo es verdad o mentira. E ir ajustando el grado de certeza», apunta. Quedarnos en un intermedio entre los que nunca cambian de opinión (mal) y los que cambian todo el rato (casi peor a veces) es lo aconsejable para obtener resultados.

El consejo 'físico': siempre deberíamos calcular qué margen de mejora podemos obtener, nuestras capacidades, nuestros horarios... Todo de forma realista. «Y dejar tiempo suficiente para descansar, que es fundamental para que el cuerpo funcione bien», añade. Si queremos machacarnos haciendo deporte y dedicarle una proporción excesiva de nuestra energía y de nuestro tiempo..., ¿dónde quedan nuestras horas de descanso?