Ropa con calefacción, lo último para combatir el frío polar Chaquetas, calcetines, guantes y hasta ropa interior calefactable... También ponchos polares para el cole. Si no quiere quedarse helado, apunte estas propuestas CARMEN BARREIRO Viernes, 15 enero 2021, 19:05

El temporal de nieve y frío polar que azota a buena parte del país desde hace varios días, unido a la necesidad de ventilar continuamente colegios y oficinas por el coronavirus ha obligado a escolares y trabajadores a buscar soluciones alternativas a la calefacción para soportar de la mejor manera posible las semanas de invierno que todavía nos quedan por delante.

No cabe duda que trabajar o estudiar con las manos entumecidas o con el frío metido en el cuerpo no resulta agradable ni es sano. Cuando el gorro, la bufanda y los guantes de toda la vida no son suficientes para combatir el frío o resultan incómodos para hacer las tareas del día a día, existen en el mercado multitud prendas y aparatos que pueden ayudarnos a entrar en calor.

El catálogo abarca desde ponchos polares para que los niños no pasen frío en el cole hasta prendas calefactables –sí, con calefacción incorporada– o aparatos eléctricos como los calentadores de mano, tan de moda estos últimos días.

Una 'bata escola' abrigada y cómoda para el colegio

Textils MORA

Profesores y alumnos son uno de los colectivos más afectados por esta ola de frío polar al tener que dar clase durante horas con las ventanas abiertas, en algunos casos expuestos a temperaturas muy bajas. Y la solución no es sencilla. La mayoría de los colegios permiten a sus alumnos llevar prendas de abrigo durante las clases, pero se ha demostrado que resulta «poco operativo» por la incomodidad que le supone a los niños tomar apuntes o hacer manualidades forrados de ropa. De ahí que una de las prendas que más éxito está teniendo entre la comunidad escolar sea la 'bata escola' diseñada por la empresa Textils Mora, una especie de poncho polar que algunos ayuntamientos como el de Ontinyet (Valencia) ya han distribuido entre los alumnos de su municipio. PRECIO: 16/18 euros.

Calentador de manos eléctrico

Estos aparatos eléctricos son una muy buena opción para calentar rápidamente las manos, una de las partes del cuerpo que primero se enfrían junto con los pies. De hecho, es uno de los productos más vendidos estos días para combatir las bajas temperaturas. Su funcionamiento es muy sencillo y genera calor casi de manera instantánea. La mayoría de modelos se cargan como un móvil y tienen un tamaño similar al de una pastilla de jabón, un formato muy manejable tanto para adultos como para niños, que lo pueden llevar metido en la mochila o colocarlo encima del pupitre. Algunos colegios han recomendado su uso como alternativa a los guantes. «Cuando empiezo a notar que se me entumecen las manos, lo agarro un ratito y solucionado», explica una profesora de un colegio vallisoletano. PRECIO: Desde 14,95 euros

Chaquetas y chalecos calefactables

A diferencia de las chaquetas y chalecos 'normales', que solo retienen el calor que el cuerpo genera, las prendas calefactables lo producen por nosotros. En el mercado existen diferentes modelos y su precio varía mucho en función del tipo de batería que usen y el número de zonas que lleven calefacción. En este sentido, los expertos en ropa de abrigo recomiendan los modelos con baterías de litio, «por su gran rendimiento en condiciones de frío y su capacidad para alimentar la chaqueta durante horas». La zona en la que se colocan los calefactores también es muy importante. «Si está pensando en comprarse una chaqueta de este tipo, fíjese en que lleve calefactores en la zona del pecho y la parte superior de la espalda como mínimo». También es recomendable que tenga varios niveles de calor. PRECIO: Desde 36 euros

Calcetines, plantillas y guantes para temperaturas extremas

Además de chaquetas y chalecos, existen en el mercado todo tipo de prendas calefactables para combatir los rigores del frío polar, pero deben saber usarse correctamente para evitar quemaduras. Generalmente se usan para la práctica de deportes al aire libre en zonas con temperaturas muy bajas. La mayoría de los modelos comercializados funcionan con baterías recargables o con parches que llevan en su interior productos químicos y desprenden calor por reacción exotérmica. Ambos sistemas son seguros. Ahora bien, antes de comprar una prenda asegúrese de que lleva el sello de cumplimiento de la normativa europea y, por su puesto, siga al pie de la letra las instrucciones del fabricante. «Embarazadas, personas con piel sensible, con problemas de circulación o enfermedades tipo diabetes o artritis deben consultar antes con un médico». PRECIO: Desde 6,99 euros.

Almohadilla, la espalda siempre caliente en la oficina

Si es de los que pasa frío en su puesto de trabajo, esta almohadilla eléctrica de calefacción puede ayudarle a entrar en calor de una manera muy sencilla y rápida. Basta con enchufarla para que coja temperatura y adiós al frío. Los usos son múltiples. Tiene un tamaño aproximado de 30x60 y puede colocarse desde encima de las piernas o bajo los pies hasta en el respaldo de la silla para dar calor a la espalda o directamente sobre los hombros si se tiene mucho frío y necesita entrar rápido en calor. Funciona de manera similar a una manta eléctrica. PRECIO: Desde 24,60 euros