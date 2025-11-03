Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Tendencias

La moda del 'stretching': «En tres semanas ya lo notas»

Nuestra vida sedentaria da lugar a una disciplina tan incómoda como efectiva

Julia Fernández

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Lo último -o mejor dicho, lo penúltimo- en tendencias fit en nuestro país se llama 'stretching', una disciplina que lo que pretende es que quien ... la practica destine un rato a estirarse. Sin más pretensiones. Resulta que con la vida que llevamos, sedentaria a más no poder, nos estamos quedando un poquito (o un muchito) tiesos. Y ahora, además de fuerza, de cardio y de movilidad, tenemos que entrenar elasticidad.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  2. 2 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  3. 3 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  4. 4 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  5. 5 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  6. 6 Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama
  7. 7 «Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria
  8. 8 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  9. 9 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»
  10. 10 Cierre temporal en la calle Simancas de Guanarteme este martes: horarios, desvíos y líneas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La moda del 'stretching': «En tres semanas ya lo notas»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La moda del &#039;stretching&#039;: «En tres semanas ya lo notas»