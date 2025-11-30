Toalla en la puerta, jabón 'delator'... trucos virales si te alojas en hoteles o apartamentos

TikTok es la red social del momento: sus 1.500 millones de usuarios publican unos 40 millones de vídeos diarios, muchos de los cuales sientan ... tendencia. Una de las últimas hace referencia a hoteles, apartamentos y pisos de uso turístico, donde algunas personas se sienten inseguras o temerosas de ver violentada su privacidad. Por esto mismo se han viralizado infinidad de trucos (algunos sorprendentes) para evitarnos más de un susto cuando nos alojemos fuera de casa.

■ La toalla enrollada: Si al caminar por el pasillo de su hotel se encuentra con una toalla dispuesta frente a la puerta de alguna habitación, puede que dicho huésped sea un asiduo de TikTok. Algunos usuarios de la red social están tomándolo por costumbre para comprobar si alguien entra en su habitación cuando no están, algo de lo que dejará constancia la propia toalla si aparece desenrollada o en una posición distinta.

■ La pastilla de jabón en el baño: Quienes viajan solos han adoptado otro hábito, cuanto menos, curioso. Colocan una pastilla de jabón seca dentro del lavabo al abandonar la habitación. Si cuando vuelven está mojada, será una señal clara de que alguien ha entrado y hecho uso del baño.

■ Los dos cepillos de dientes: Muchas mujeres se sienten especialmente vulnerables al viajar por su cuenta. Hay quien decide importunarlas o acceder a sus aposentos (para sustraer pertenencias en el mejor de los casos) al saber que no están acompañadas, motivo por el que algunas están tomando medidas disuasorias. Una de ellas consiste en llevar siempre dos cepillos de dientes en la maleta, los cuales colocan en el baño para dar a entender que ocupan la habitación junto a alguien más. También resulta útil disponer dos pares de zapatillas a los pies de la cama, por ejemplo.

■ 'Apps' de ruido blanco: Instalar una 'app' de ruido blanco en el móvil y dejarlo sonando mientras no estamos en la habitación (incluso durante nuestro tiempo de descanso, cerca de la puerta) disuade igualmente a los intrusos, quienes pensarán que hay varias personas en el interior si reproducimos audios de gente hablando o susurrando. Algunas de estas aplicaciones también incluyen una opción de alarma en la que confían cada vez más viajeras solitarias: basta tocar la pantalla para que se reproduzca una sirena si nos sentimos en peligro.

■ Fotografiando enchufes: Los titulares sobre cámaras ocultas en hoteles, probadores, baños públicos y apartamentos están a la orden del día. No extraña entonces que muchos se dediquen a comprobar cualquier indicio sobre su colocación nada más llegar al alojamiento de marras. Fotografiar las clavijas eléctricas o las rejillas de ventilación después del 'check-in' facilita comprobar si algo ha cambiado mientras estábamos fuera, habiéndose dado casos de cámaras ocultas tras enchufes dobles o en los mentados conductos del aire acondicionado.

■ El rollo de cinta aislante: En ocasiones, estas cámaras microscópicas consiguen camuflarse en los puertos infrarrojos de televisiones o ventiladores (todos aquellos aparatos que funcionen con mando a distancia). Taparlos con un trozo de cinta aislante acaba con el problema. También hay quien la usa sobre la mirilla de la puerta cuando no está sellada y permite ver desde el exterior.

■ La linterna del móvil: Como último recurso, varios vídeos de TikTok aconsejan dejar la habitación, camarote (si estamos de crucero) o apartamento a oscuras e inspeccionar todos los rincones con la linterna del móvil. Si apreciamos el destello de una lente o el típico piloto rojo, podemos sospechar la presencia de dispositivos de grabación.

■ Perchas como refuerzo: Bloquear la puerta de acceso con una percha de alambre (en YouTube pueden encontrarse infinidad de vídeos al respecto) también incrementa la seguridad frente a intrusiones, sobre todo si no contamos con cerrojo doble.

■ Ubicación en tiempo real: Las aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp o Telegram) son utilizadas por miles de millones de personas en todo el mundo, pero pocos aprovechan la gran cantidad de funciones que ofrecen. Como la de compartir nuestra ubicación en tiempo real durante el tiempo que les indiquemos. Puestos a alojarnos solos durante unos días, podemos confiarle dicha geolocalización a un par de personas de confianza para que se aseguren de que estamos bien en todo momento.

■ Escondites insospechados: Las redes sociales también están llenas de vídeos sobre lugares chocantes en los que esconder joyas, dinero, documentos importantes o dispositivos tecnológicos de gran valor al hospedarnos fuera de casa. A saber: pañales aparentemente usados, envases de compresas, bolsas de calcetines sucios... Por supuesto, hacer caso a estos consejos puede resultar contraproducente al haberse viralizado en Internet, pero siempre podemos sacar alguna idea en la que nadie haya pensado.

■ Linterna ultravioleta: La venta de linternas UV (discretas, por menos de 10 euros) se ha disparado en las tiendas online a raíz, nuevamente, de TikTok. Más que por seguridad, algunos huéspedes las utilizan para comprobar que las sábanas, almohadas y toallas de su habitación se encuentran verdaderamente limpias. Si piensa que esto es una exageración; algo más propio de un capítulo de 'CSI', sepa que algunos hoteles comenzaron a reforzar sus protocolos de limpieza después de que este tipo de publicaciones se propagasen por Internet.